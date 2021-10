Combien de souliers d’or Messi et Cristiano Ronaldo ont-ils ?

15/10/2021 à 17h46 CEST

Cristiano Ronald et Leo Messi Ils sont, sans aucune discussion, les deux joueurs les plus décisifs et les plus importants des deux dernières décennies dans le monde du football. De plus, la rivalité entre les Portugais et les Argentins a été l’un des le plus incroyable de l’histoire. Les deux ont eu et continuent d’avoir, Messi à Paris maintenant et Cristiano à Manchester United, deux carrières presque imbattables et cela est soutenu par les trophées et les titres que les deux ont remportés, avec plus d’une cinquantaine de prix, tant collectifs qu’individuels, pour chacun.

Concernant l’attribution de la botte dorée, le prix qui récompense chaque saison au meilleur buteur de toutes les ligues européennes, le grand vainqueur de la rivalité Cristiano – Messi C’est le Rosario, qui est devenu le joueur en 2019 avec le plus de bottes d’or gagnées, en obtenant son sixième prix au terme de la saison 2018-19, lorsque Rosario il a réussi à marquer 36 buts -ce qui correspond à 72 points- avec ceux qui ont dépassé Kylian Mbappé, du PSG, au classement de cette édition.

Le Soulier d’Or 2018-19 a également permis Leo Messi a six bottes d’or et surmonté de deux titres Cristiano Ronaldo, qui jusqu’à présent B. En référence aux six Souliers d’Or que l’Argentin a obtenus, ce sont ceux des saisons 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 et 2018/19, tous ont gagné en tant que joueur du Futbol Club Barcelona. De son côté, les quatre récompenses individuelles du Portugais ont été obtenues lors des saisons 2007-08 (avec Manchester United), 2010-11, 2013-14 et 2014-15 (les trois dernières avec le Real Madrid).