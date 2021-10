Combien de sucres ajoutés les enfants peuvent-ils prendre ?

26/10/2021 à 16h41 CEST

Enfants de 2 à 18 ans devraient consommer moins de 25 grammes de sucres ajoutés par jour, selon les scientifiques dans une déclaration conjointe publiée dans la revue ‘Circulation’, à l’occasion des nouvelles recommandations de l’American Heart Association.

Les recommandations, conçues pour garder les enfants en bonne santé, visent à fixer une limite précise à la consommation de sucres ajoutés. « Notre recommandation de destination est la même pour tous les enfants âgés de 2 à 18 ans pour faciliter la tâche des parents et des défenseurs de la santé publique »a déclaré Miriam Vos, auteure principale des recommandations, experte en nutrition et professeure agrégée de pédiatrie à la faculté de médecine de l’Université Emory à Atlanta, en Géorgie.

Les recommandations fixent la limite à 25 grammes de sucres ajoutés, indifférents qu’ils soient ingérés dans des liquides ou des solides ; cela pourrait égaler 100 calories par jour ou six cuillères à café de sucres par jour.

En outre, les enfants et les adolescents devraient limiter leur consommation de boissons sucrées à huit par semaine au maximum. Alors que les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas consommer d’aliments ou de boissons contenant des sucres ajoutés, y compris les boissons sucrées.

« Pour la plupart des enfants, ne pas manger plus de six cuillères à café de sucres ajoutés par jour est un objectif sain et réalisable », a ajouté Vos, qui rappelle que « les enfants qui mangent des aliments riches en sucres ajoutés ont tendance à manger des aliments moins sains, comme les fruits, les légumes, les grains entiers et les produits laitiers faibles en gras qui sont bons pour la santé de votre cœur. »

La consommation de sucre pendant l’enfance est liée aux maladies

La consommation d’aliments riches en sucres ajoutés pendant l’enfance est liée au développement de facteurs de risque liés à maladies cardiovasculaires, comme un risque accru de obésité et la hypertension chez les enfants et les jeunes adultes.

La probabilité que les enfants développent ces problèmes de santé augmente proportionnellement à l’abus des sucres ajoutés consommés. Les enfants en surpoids sont plus susceptibles d’être résistants à l’insuline, un précurseur du diabète de type 2, rappelez-vous les experts dans une déclaration.

« Il y a eu un manque de clarté et de consensus quant à la quantité de sucre ajouté qui est considérée comme sans danger pour les enfants, donc les sucres sont toujours un ingrédient couramment ajouté dans les aliments et les boissons, et la consommation totale des enfants reste élevée », a déclaré Vos. , qui rappelle que l’enfant américain type consomme environ trois fois plus de sucres ajoutés que le recommandent les experts.

Sans sucres ajoutés pour les enfants de moins de deux ans

La déclaration a été rédigée par un groupe d’experts qui a effectué un examen complet de la recherche scientifique sur l’effet des sucres ajoutés sur la santé des enfants, qui présentent des défis communs à ce type de recherche en nutrition.

« Les études sur les nutriments tels que les sucres ajoutés sont difficiles, mais au fil du temps, le nombre d’études chez les enfants a augmenté. Nous pensons que les preuves scientifiques de nos recommandations sont excellentes et aideront considérablement les parents et les défenseurs de la santé publique à fournir la meilleure nutrition possible pour enfants. «

Le groupe d’experts recommande également que les sucres ajoutés ne soient en aucun cas inclus dans l’alimentation des enfants de moins de 2 ans. Les besoins caloriques des enfants de ce groupe d’âge sont inférieurs à ceux des enfants plus âgés et des adultes, il y a donc peu de place pour les aliments et les boissons contenant des sucres ajoutés.

De plus, les préférences gustatives commencent tôt dans la vie, donc limiter les sucres ajoutés peut aider les enfants à développer une préférence pour eux tout au long de la vie. une nourriture plus saine.Que sont les sucres ajoutés ?

Les sucres ajoutés sont des sucres – y compris le sucre de table, le fructose et le miel – soit utilisés dans le traitement et la préparation des aliments ou des boissons, ajoutés aux aliments à table, ou avant. À partir de juillet 2018, les fabricants de produits alimentaires seront tenus de snotez la quantité de sucres ajoutés afin que les experts espèrent qu’il sera plus facile de suivre leurs recommandations.« Jusque-là, la meilleure façon d’éviter les sucres ajoutés dans l’alimentation de votre enfant est de manger une majorité d’aliments à haute teneur nutritionnelle, tels que les fruits, les légumes, les grains entiers, les produits laitiers faibles en gras, les viandes maigres, le poulet et poisson. , et de limiter les aliments à faible valeur nutritionnelle », a déclaré Vos.

Lors de l’alimentation d’un enfant, il ne faut pas oublier que les calories estimées dont les enfants ont besoin vont de 1 000 par jour pour les enfants sédentaires de plus de 2 ans, environ 2 400 pour les filles actives de 14 à 18 ans et 3 200 pour les garçons actifs de 16 à 18 ans.

« Si votre enfant mange la bonne quantité de calories pour atteindre ou maintenir un poids corporel sain, il n’y a pas beaucoup de place pour la malbouffe, ce qui signifie une faible valeur nutritionnelle, où se trouvent la plupart des sucres ajoutés », a-t-il déclaré. ajoutée.

Aliments avec sucres ajoutés

La déclaration note que l’une des sources les plus courantes de sucre ajouté sont les boissons sucrées, telles que les boissons gazeuses, les boissons aux fruits, les boissons pour sportifs, les thés sucrés et les boissons énergisantes.

« Les enfants ne devraient pas boire plus de 8 onces par semaine de boissons sucrées (250 grammes), cependant, les enfants boivent actuellement de plus grandes portions de boissons sucrées chaque semaine », a expliqué Vos.

En raison du manque de recherches pour ou contre l’utilisation systématique d’édulcorants non nutritifs, comme l’aspartame, la saccharine et le sucralose dans l’alimentation des enfants, les auteurs ont estimé qu’ils ne pouvaient pas faire de recommandation pour ou contre ces édulcorants non caloriques. De plus, on ne sait pas si la teneur élevée en sucre des jus naturels (100 % de fruits) peut causer les mêmes problèmes que boissons avec sucres ajoutés.

D’autres conseils pour réduire les aliments contenant des sucres ajoutés incluent d’éviter les aliments sucrés transformés, qui ont tendance à être chargés de sucres ajoutés, tels que barres de céréales, biscuits, gâteaux et de nombreux aliments spécifiquement destinés aux enfants, tels que les céréales sucrées.