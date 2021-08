Combien de téléphones avez-vous autour ? Samsung les veut tous pour un Z Fold 3.

in

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Vous pouvez échanger jusqu’à quatre appareils contre le Samsung Galaxy Z Fold 3 ou le Galaxy Z Flip 3. Cette offre ne sera probablement disponible que pendant la phase de précommande.

Quelle technologie êtes-vous prêt à abandonner pour le Galaxy Z Fold 3 ou le Galaxy Z Flip 3 ? C’est ce que Samsung veut savoir avec son offre de reprise mise à jour pour ses derniers pliables. Repéré pour la première fois par Android Police, vous pouvez désormais échanger jusqu’à quatre appareils – smartphones, tablettes ou montres connectées – et obtenir le Z Fold 3 ou le Z Flip 3 pour aussi peu que 70 $. Tant que vous avez les bons appareils, ce qui est honnêtement assez improbable.

Vous obtenez les meilleurs rendements avec les derniers produits phares de Samsung et Apple. Le Galaxy Z Fold 2 vous rapportera 800 $, 750 $ pour le Galaxy Note 20 Ultra et 650 $ pour l’iPhone 12 Pro Max. Cependant, vous devez faire attention aux rendements décroissants. Par exemple, un iPhone 12 Pro Max de « deuxième choix » est évalué à 450 $. Les valeurs d’échange sont également plus faibles dans le cas du Galaxy Z Flip 3.

N’oubliez pas que les valeurs d’échange ne sont pas nécessairement les meilleures offres, même avec les limites améliorées de Samsung. Vous pourriez facilement obtenir quelques centaines de dollars de plus sur les produits phares récents en les vendant en ligne. Cependant, les échanges sont rapides et pratiques, surtout si vous souhaitez vous débarrasser d’appareils très anciens ou endommagés.

Il existe de nombreuses permutations et combinaisons, mais même si vous ne vous approchez pas du maximum possible, le fait est que Samsung est prêt à vous débarrasser de toutes vos anciennes technologies si vous cherchez à économiser une bonne partie de de l’argent sur ses dernières versions. Conservez un chargeur, car aucun de ces téléphones n’en est livré avec un.