«Combien de temps allons-nous devoir vivre comme ça?! Beth Rigby frappe Boris sur une ru sans fin | Politique | Nouvelles

Beth Rigby a parlé au Premier ministre de son intention d’introduire des tests deux fois par semaine pour chaque citoyen britannique afin de prévenir une nouvelle épidémie de COVID-19. Mais le rédacteur politique a fait une promesse du Premier ministre qui a déclaré que le programme de vaccination créerait un «bouclier» pour la population et permettrait une voie claire vers la liberté. Mme Rigby s’est ensuite exclamée « combien de temps vivrons-nous comme ça » alors qu’elle faisait écho aux inquiétudes selon lesquelles la vie normale est encore très loin.

S’exprimant lors de la conférence de presse de Downing Street, Mme Rigby a déclaré: «Le Premier ministre, le 22 février, lorsque vous avez annoncé votre feuille de route, vous avez dit que le programme de vaccination créera un bouclier autour de toute la population et nous mettra sur une voie à sens unique vers la liberté.

«Mais maintenant, après le 21 juin, il semble que vous nous demandez de faire des tests deux fois par semaine et il est probable que nous devrons effectuer une certaine forme de certification Covid.

«Est-ce là votre vision de ce à quoi ressemble la liberté pour nous tous et combien de temps allons-nous devoir vivre comme ça?

M. Johnson a répondu: « Sur la vision de l’avenir et sur ce que sera le monde après le 21 juin, je pense que beaucoup dépend du succès continu du déploiement du vaccin et de la poursuite de nos tests et si les choses continuent à bien se passer.

«Je pense que, pour beaucoup de gens à bien des égards, la vie commencera à revenir au moins à un semblant de normalité.

«Mais, vous savez, nous sommes toujours quelque part qui doivent être guidés par les données et nous devons nous assurer que nous suivons la feuille de route.

«C’est la façon d’y arriver. Je pense qu’un monde dans lequel nous continuons à subir des tests ne sera pas trop onéreux.

«Mais, vous savez que vous mettez légèrement la charrue avant les bœufs, nous devons nous assurer que nous passons à travers la deuxième étape.

«Aussi pour passer les ouvertures du 12 avril, passez les ouvertures du 17 mai si nous le pouvons.

«Et puis le 21 juin, nous avons finalement ouvert beaucoup de choses que nous n’avons pas pu ouvrir l’année dernière.

«Je pense que les choses seront vraiment très différentes pour la première fois depuis longtemps.

« Mais nous devons être assez prudents pour y arriver, nous sommes toujours sur la bonne voie et je veux répéter une chose clé que j’ai dite, il n’y a rien dans les données que je peux voir aujourd’hui qui nous ferait dévier de la feuille de route. en l’état des choses sur la question que vous m’avez posée. «

Le gouvernement reconnaît que ses «quatre critères» ont été remplis, ce qui signifie que les restrictions peuvent être levées le 12 avril.

Les tests comprennent le déploiement réussi du vaccin et son efficacité à réduire les hospitalisations et les décès.

Les deux autres tests examinent les taux d’infection et si de nouvelles variantes de préoccupations pourraient avoir un impact sur la pandémie.

À partir du 12 avril, de nombreux magasins non essentiels rouvriront avec des lieux d’accueil comme des pubs et des restaurants qui rouvriront leur service de plein air.

Mais les règles de rassemblement social restent les mêmes avec la règle de six ou deux ménages seulement autorisés à se réunir.

Les voyages à l’étranger sont toujours interdits, sauf pour des raisons essentielles énoncées par le gouvernement.

PLUS À VENIR