Combien de temps Athena du 9-1-1 traitera le cas très personnel de son agresseur

Spoilers à venir pour la première de la saison 5 de 9-1-1 sur Fox, appelé ” Panique.”

9-1-1 est revenu à Fox avec une première de la cinquième saison qui a frappé Los Angeles avec sa dernière attaque apocalyptique, et l’assaut du ransomware présente différents types de menaces que celles auxquelles les héros ont été confrontés lors du tsunami et des coulées de boue. Le scénario le plus intense de l’épisode n’était cependant pas directement lié au ransomware, car Angela Bassett‘s Athéna a dû faire face à son agresseur lorsque l’affaire Hudson allait être jugée, et la série de crises qui a suivi signifie qu’elle est confrontée à une affaire très personnelle. Et elle n’en finira pas trop tôt, selon le showrunner Tim Minéar.