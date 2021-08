in

Les inquiétudes concernant la catastrophe environnementale se sont considérablement intensifiées en 2021 à la suite d’un certain nombre de catastrophes toutes liées à la crise climatique. Jusqu’à présent en 2021, l’Allemagne a connu certaines des pires inondations observées en Europe – qui se sont avérées pires que prévu en raison de l’activité humaine. Des incendies de forêt dévastateurs ont été observés en Grèce et en Italie il y a moins d’un mois, juillet étant le mois le plus chaud jamais enregistré sur terre.

Tout cela survient alors que le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU sur le changement climatique a qualifié la situation actuelle de « code rouge pour l’humanité ».

Le rapport a averti que la chaleur extrême, les sécheresses, les inondations et l’élévation du niveau de la mer seront tous des problèmes dans les années à venir si l’humanité n’agit pas maintenant.

Le document indique également que les changements de température sur terre et sur mer sont le résultat de l’influence humaine.

Les auteurs disent que depuis 1970, les températures de surface mondiales ont augmenté plus rapidement qu’au cours de toute autre période de 50 ans au cours des 2000 dernières années.

Combien d’années avons-nous pour sauver la planète de la crise climatique ?

Les experts du climat sont unanimes dans leur appel à stabiliser la température mondiale avant qu’il ne soit trop tard.

Abdul-Razak Saeed, responsable du thème mondial de Rainforest Alliance, a déclaré à Express.co.uk : « Le monde est déjà confronté à une crise climatique avec des urgences climatiques et des événements extrêmes se produisant dans plusieurs régions et affectant les personnes de plusieurs manières, et les secteurs économiques tels que comme l’agriculture, les ressources naturelles, la santé, les infrastructures – qui ont tous des implications pour l’économie mondiale.

“Ces impacts devraient s’aggraver avec l’inaction et/ou une action réelle limitée nécessaire à l’échelle du problème.”

“Donc, sauver la planète doit être abordé avec la même culture, sinon plus, de la nature drastique et immédiate que la concentration, les ressources et l’énergie ont été dirigées vers COVID-19.”

Alors que les gens ordinaires peuvent avoir du mal à voir ce qu’ils peuvent faire pour aider au changement climatique, le fardeau repose sur les pays et les entreprises pour endiguer les pratiques qui conduisent à des émissions.

La COP26 aura lieu à Glasgow en septembre, où les pays se réuniront pour discuter de la lutte en cours contre le changement climatique.

Quelque 40 milliards de tonnes de CO2 sont émises par l’humanité chaque année – et les experts estiment que 500 milliards de plus quitteraient la terre avec seulement une chance sur deux de réussir à rester sous 1,5°C.

Les conséquences d’un dépassement de 1,5 °C sur une période de plusieurs années seraient malvenues dans un monde qui a déjà connu une augmentation rapide des événements extrêmes avec une augmentation de la température depuis l’époque préindustrielle de 1,1 °C.

Des vagues de chaleur intenses et peut-être impossibles à survivre sont susceptibles de devenir une conséquence du changement climatique, ainsi que de fortes précipitations rapides, entraînant des inondations pires que celles que nous avons récemment connues à travers l’Europe.