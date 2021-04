Combien de temps Chauvin purgera-t-il et que se passera-t-il ensuite: condamnations, procès civils, appels

Après un an de protestations, d’angoisse et un procès d’une semaine, l’ancien policier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd.

Le jury a conclu qu’en s’agenouillant sur le cou de Floyd jusqu’à la mort de Floyd, l’ex-flic en disgrâce avait commis un meurtre non intentionnel au deuxième degré, un meurtre au troisième degré et un homicide involontaire coupable au deuxième degré – bien que, pour les raisons expliquées ci-dessous, il ne risque que la prison. temps pour la première de ces trois accusations.

Peu de temps après que le juge Peter Cahill ait lu le verdict et vérifié que chacun des jurés soutenait les trois condamnations de Chauvin, le juge a annoncé qu’il condamnerait Chauvin dans huit semaines. Les fonctionnaires du tribunal passeront la majeure partie de ce temps à mener une enquête pré-condamnation, un processus qui examine à la fois les antécédents de Chauvin et les circonstances de son crime, afin d’éclairer la décision de condamnation de Cahill.

Cahill a également révoqué la caution de Chauvin et lui a ordonné de le placer en détention provisoire, ce qui signifie qu’il passera la période entre sa condamnation et sa condamnation derrière les barreaux. Selon le New York Times, Chauvin est détenu à l’isolement et à l’écart des autres prisonniers en raison de «craintes pour sa sécurité». Au moins pour le moment, il passera 23 heures par jour dans sa cellule. Bien qu’il puisse passer l’heure restante à faire de l’exercice, il sera également tenu à l’écart des prisonniers pendant cette période.

Combien de temps Chauvin est-il susceptible de passer en prison?

La durée de la peine de Chauvin est un peu floue, en partie parce que les directives de détermination de la peine du Minnesota donnent probablement à Cahill une assez grande latitude pour augmenter la peine de Chauvin jusqu’au maximum légal.

Bien que Chauvin ait été reconnu coupable d’avoir violé trois lois pénales distinctes, il est susceptible de purger sa peine pour les trois crimes en même temps. C’est parce que, bien que Chauvin ait été reconnu coupable de trois infractions distinctes, il n’a pas commis trois actes criminels distincts. Il en a commis un – le meurtre de George Floyd – qui a violé trois lois pénales différentes.

Le plus grave des trois crimes pour lesquels il a été condamné est involontaire au deuxième degré meurtre. Bien que la loi de l’État stipule que la peine maximale pour ce crime est de 40 ans, les juges du Minnesota s’appuient généralement sur les lignes directrices de l’État en matière de détermination de la peine, plutôt que sur les maximums statutaires, lorsqu’ils prononcent des peines pénales.

Pour déterminer la peine appropriée en vertu de ces lignes directrices, un juge commence habituellement par une grille qui établit la «peine présomptive» en fonction du crime pour lequel une personne a été condamnée et de ses antécédents criminels.

Une partie de la grille des directives de détermination de la peine du Minnesota.

Parce que Chauvin n’a pas de condamnation pénale antérieure, son «score d’antécédents criminels» selon les directives de détermination de la peine de l’État est nul. Par conséquent, sa peine de base pour meurtre non intentionnel au deuxième degré est de 150 mois, soit 12,5 ans.

Mais ce n’est pas la fin du processus. Les lignes directrices permettent également au juge chargé de la détermination de la peine d’augmenter la peine d’un délinquant si un jury détermine qu’un ou plusieurs facteurs aggravants ont rendu le crime particulièrement grave; à titre subsidiaire, le juge peut prendre cette décision si le défendeur renonce à son droit de demander à un jury de le faire. Chauvin a renoncé à ce droit.

Les procureurs affirment que plusieurs facteurs aggravants étaient présents lorsque Chauvin a assassiné Floyd, y compris le fait que des enfants étaient présents, que Chauvin a agi avec «une cruauté particulière» et que Chauvin «a abusé de sa position d’autorité».

Si Cahill est d’accord avec l’accusation sur l’un de ces points, il dispose d’une assez grande liberté pour déterminer la peine appropriée, jusqu’à un maximum de 40 ans. Selon les lignes directrices, lorsqu’un juge s’écarte de la peine présumée pour un délinquant donné, cet écart «n’est pas contrôlé par les lignes directrices, mais plutôt, est un exercice d’un pouvoir discrétionnaire judiciaire limité par la loi ou la jurisprudence».

Chauvin peut-il faire appel de sa condamnation?

En vertu de la loi du Minnesota, Chauvin a le droit de faire appel de sa condamnation ou de sa peine devant une cour d’appel de l’État, et la cour d’appel de l’État doit entendre cet appel et rendre un jugement à ce sujet. En règle générale, un accusé au pénal peut faire appel de toute question juridique à laquelle il s’est opposé au niveau du procès, il reste donc à voir quelles questions spécifiques l’avocat de Chauvin décide de soulever en appel.

Une question qui sera probablement soulevée en appel est une déclaration de la représentante Maxine Waters (D-CA) dans laquelle elle a suggéré que les manifestants doivent «rester dans la rue» et «devenir plus conflictuels».

À la fin du procès, l’avocat de la défense Eric Nelson a demandé à Cahill de déclarer l’annulation du procès en raison de la déclaration de Waters, affirmant que cela aurait pu porter préjudice au jury contre son client. Bien que Cahill ait qualifié la déclaration de Waters de «irrespectueuse de l’état de droit et du pouvoir judiciaire», il a rejeté la demande d’annulation du procès – notant, entre autres, que le jury avait pour instruction d’éviter les reportages.

Néanmoins, Cahill a également commenté que le commentaire de Waters «vous a peut-être apporté quelque chose en appel». (Le président Joe Biden a également suggéré dans une déclaration publique plus tôt dans la journée que les preuves contre Chauvin étaient «accablantes», mais il a fait ces commentaires alors que le jury était séquestré, il est donc très peu probable que les jurés en aient eu connaissance.)

En réalité, il est peu probable qu’une cour d’appel remette en question la décision de Cahill d’autoriser le procès à avancer. Bien que la Cour suprême ait reconnu que, dans les cas extrêmes, les reportages peuvent porter un préjudice si grave à un jury que leur décision de condamner un accusé est invalide, ces types de réclamations sont généralement défavorisés.

Comme la Cour l’a jugé plus récemment dans Skilling c. États-Unis (2010), «les conclusions d’un tribunal de première instance sur l’impartialité du juré ne peuvent être infirmées que pour erreur manifeste». En règle générale, il est conseillé aux cours d’appel de s’en remettre aux juges du procès dans les affaires d’allégation de préjudice du juré, étant entendu que le juge du procès est mieux en mesure d’observer le jury et de déterminer si les jurés sont en quelque sorte corrompus.

En effet, si les cours d’appel ont été trop rapides pour annuler les condamnations parce qu’une personnalité publique a exprimé une opinion sur l’affaire, alors il est peu probable qu’une condamnation très médiatisée puisse être maintenue. Comme l’a averti la Cour suprême il y a plus de 140 ans:

[E]tout cas d’intérêt public est presque, par nécessité, porté à l’attention de toutes les personnes intelligentes du voisinage, et on ne trouve pratiquement personne parmi ceux qui conviennent le mieux aux jurés qui n’en ont pas lu ou entendu parler, et qui n’a pas d’impression ou d’opinion sur ses mérites.

Cet avertissement est d’autant plus vrai aujourd’hui, et c’est particulièrement vrai dans le procès Chauvin, une affaire qui a inspiré des mois de manifestations dans les villes du pays. Il était inévitable que les jurés aient lu sur cette affaire et potentiellement entendu les opinions d’autres personnes à ce sujet avant d’être dénoncés. Compte tenu de l’extraordinaire couverture médiatique entourant ce procès, il est peu probable que le commentaire de Waters ait été le point de basculement qui a poussé un juré à condamner Chauvin – si les jurés étaient même au courant de ce commentaire en premier lieu.

Y aura-t-il un procès civil contre Chauvin?

En juillet dernier, des avocats représentant la famille de George Floyd ont intenté une action en justice fédérale contre Chauvin, la ville de Minneapolis, et trois autres anciens officiers qui auraient contribué au meurtre de Floyd – Tou Thao, Thomas Lane et J. Alexander Kueng. Le procès allègue que ces anciens officiers ont utilisé «une force excessive et meurtrière en violation du quatrième amendement de la Constitution des États-Unis et d’une loi clairement établie».

La ville a accepté de régler cette affaire pour 27 millions de dollars le mois dernier, mais la poursuite contre les quatre anciens officiers se poursuit.

En réalité, on ne sait pas exactement combien d’argent est réellement en jeu dans le procès contre les ex-flics. Il est peu probable que l’une de ces quatre personnes ait les poches profondes, surtout après avoir toutes embauché un avocat pour les défendre dans des procès criminels. Mais cette poursuite civile pourrait fournir une justification supplémentaire pour la famille de Floyd.

On ne sait pas non plus si ce procès civil sera résolu de sitôt. Les défendeurs ont demandé au juge de suspendre toute procédure dans l’affaire «en attendant la résolution d’une affaire pénale parallèle contre les défendeurs individuels». Les trois officiers restants devraient être jugés en août pour avoir aidé et encouragé le meurtre de Floyd.