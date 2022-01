Combien de temps Chelsea restera-t-il sans Edouard Mendy pour la Coupe d’Afrique des Nations ? Kepa Arrizabalaga sera le gardien n°1 de Thomas Tuchel, Hakim Ziyech toujours disponible

Chelsea sera privé d’Edouard Mendy à une période charnière de sa saison après le début de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le joueur de 29 ans a affronté son compatriote Sadio Mane lors du match nul 2-2 du club contre Liverpool dimanche avant de rejoindre l’équipe du Sénégal.

Thomas Tuchel a perdu son numéro un, Edouard Mendy face au Sénégal

Mendy a excellé depuis son déménagement dans l’ouest de Londres en 2020, mais maintenant Kepa Arrizabalaga sera chargé de jouer entre les bâtons.

Mais combien de temps l’Espagnol de 72 millions de livres sterling sera-t-il le n ° 1 de Thomas Tuchel à Stamford Bridge avec Mendy manquant? talkSPORT.com a tous les détails…

Quand a lieu l’Afcon 2021 ?

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations doit se dérouler au Cameroun du dimanche 9 janvier au dimanche 6 février.

Les matches d’ouverture et de clôture de la compétition devraient se jouer dans le nouveau stade Olembe de 60 000 places à Yaoundé.

L’Algérie de Riyad Mahrez est championne en titre de la CAN, après avoir gagné en 2019 après avoir battu le Sénégal de Mendy 1-0 en finale.

Cependant, Mendy a raté le match après avoir subi une blessure lors des phases de groupes en 2019.

Mendy est l’un des meilleurs gardiens du monde Combien de matchs Mendy manquera-t-il pour Chelsea ?

Mendy pourrait manquer jusqu’à cinq matchs pour les Bleus dans toutes les compétitions si le Sénégal se qualifie pour la finale.

Au cours du mois suivant, Chelsea jouera dans trois compétitions différentes et Mendy devrait rater des affrontements vitaux en Premier League contre Manchester City et Tottenham.

Il manquera également les deux étapes des demi-finales de la Coupe Carabao avec les Spurs ainsi que le match du troisième tour de la FA Cup avec Chesterfield.

Chelsea fait une pause fin janvier avant de se rendre à Abu Dhabi pour la Coupe du monde des clubs.

La demi-finale devrait avoir lieu trois jours après la finale de la CAN, et Tuchel a révélé que Mendy et Hakim Ziyech seraient tous les deux disponibles.

Tuchel a déclaré : « D’après ce que je comprends, ils seront tous les deux de retour même s’ils jouent en finale. Ils seront tous les deux à Abu Dhabi, je suppose.

Ziyech a ensuite été étonnamment exclu de l’équipe marocaine pour la CAN et fera partie de l’équipe de Chelsea pour le mois prochain de matchs que Mendy manquera.

Kepa pourrait-il utiliser l’absence de Mendy pour revenir sur la piste ?

Maximum de jeux que Mendy pourrait manquer

5 janvier 2022 – Chelsea vs Tottenham (EFL Cup)

8 janvier 2022 – Chelsea vs Chesterfield (FA Cup)

12 janvier 2022 – Tottenham vs Chelsea (EFL Cup)

15 janvier 2022 – Manchester City vs Chelsea (Premier League)

23 janvier 2022 – Chelsea vs Tottenham (Premier League)

Qu’est-ce qui a été dit?

Tuchel a félicité Kepa pour ses performances cette saison après avoir d’abord eu du mal à devenir le gardien de but le plus cher du monde.

« Je suis très heureux en général. Heureux n’est peut-être pas le mot juste, mais je suis très impressionné par Kepa », a-t-il déclaré.

« Ce n’est plus une surprise car il est dans l’état d’esprit en tant que personne, personnage et sportif où il livre juste pour nous, car il fait ce qu’il fait le mieux.

«C’est ce qu’il montre tous les jours à l’entraînement et c’est pourquoi il obtient la récompense. Je suis absolument sûr que c’est la raison pour laquelle il a ce genre de performances.

« Je suis super content, on a besoin de lui dans ce genre de forme. Les gardiens forment un groupe solide et Kepa en fait partie. »