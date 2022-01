Combien de temps dure Dying Light 2 et combien d’heures dure l’histoire principale ?

Capture d’écran : Techland

Certains jeux, comme Wordle et d’autres titres indépendants, essaient d’être des expériences plus petites auxquelles vous jouez pendant quelques minutes ou quelques heures, puis quittez. Dying Light 2 n’est pas l’un de ces jeux. Au lieu de cela, les gens derrière le jeu annoncent avec enthousiasme qu’il faudra aux joueurs plus de 500 heures pour terminer complètement la suite du monde ouvert. Je me sens déjà fatigué.

Dying Light 2 – la suite de l’original de 2018 parkour-zombie-killin’ étonnamment amusant – n’allait jamais être un petit jeu. L’original était un jeu dans lequel j’ai facilement passé plus de 70 heures sur PS4 et plus de 30 heures supplémentaires sur PC. Mais aujourd’hui, le compte Twitter de Dying Light 2 a annoncé qu’il faudrait au moins 500 heures aux joueurs pour « complètement » terminer le jeu. C’est beaucoup d’heures !

Un tweet de suivi a confirmé que ce n’est pas le temps qu’il faut pour terminer la série de quêtes principale et les quêtes secondaires, mais plutôt le temps qu’il faudra pour tout faire dans les friches urbaines des morts-vivants du jeu. La plupart des joueurs pourront le traverser en 80 heures environ.

Pourtant, 500 heures, c’est long. Versez-en un pour les finalistes qui seront obligés de jouer à Dying Light 2 pendant plus de 3 semaines (ou plus) avant de pouvoir arrêter de jouer et de ne pas se sentir anxieux à ce sujet. Heureusement, je ne fais pas partie de ceux-là, donc je ne consacrerai probablement qu’environ 100 heures ou moins à Dying Light 2 avant d’avoir fait le plein de zombies et de plates-formes à la première personne.

Je sais que le jeune Zack, qui n’avait pas beaucoup d’argent et ne pouvait obtenir que quelques jeux par an, serait très excité pour un seul jeu offrant plus de 500 heures de jeu. Le vieux Zack est tout simplement trop fatigué.

Bien que la statistique des 500 heures soit un peu terrifiante, je suis toujours ravi de jouer davantage à Dying Light 2 après avoir eu la chance de jouer à une version préliminaire l’année dernière. J’ai eu beaucoup de plaisir avec les commandes de combat et de mouvement améliorées et le nouveau paramètre est joli. Je suis également très intéressé par tous les choix narratifs que Dying Light 2 semble inclure et combien d’entre eux seront importants, avec des impacts durables sur le monde ou l’histoire par rapport à combien seront plus ou moins sans conséquence.

Dying Light 2 sortira le 4 février sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC et Nintendo Switch via le streaming cloud. Si vous prévoyez de jouer seul ou avec un ami, vous devriez prévoir quelques euh… centaines d’heures environ.