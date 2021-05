Combien de temps durent les jours sur Vénus? Nous connaissons enfin la réponse – .

Si vous êtes un fan de nouvelles spatiales, vous avez sans aucun doute lu de nombreuses histoires sur les découvertes d’exoplanètes. Souvent, les annonces de nouvelles exoplanètes sont associées à des informations sur la température de surface de la planète et la durée de ses années. Dans cet esprit, l’idée que nous ne savions jamais combien de jours durent Vénus – la planète la plus proche de la Terre lorsqu’elle pointe vers le Soleil – peut sembler ahurissante. Une fois que vous avez découvert ce que les scientifiques dirigés par l’UCLA ont dû faire pour le comprendre, cela a beaucoup plus de sens.

Sur Terre, nous considérons une année comme une mesure du temps à elle seule, mais c’est vraiment un sous-produit de la vitesse et de la distance. C’est la mesure du temps qu’il faut à une planète pour effectuer une révolution autour de son étoile. Cependant, une année sur Terre n’est pas exactement 365 jours. Nous avons organisé les choses de cette façon parce que c’est plus facile, mais nous utilisons des années bissextiles pour tout égaliser, sinon les saisons commenceraient lentement à glisser. Un jour, en revanche, est une mesure de la rotation de la planète elle-même. Pour les scientifiques qui étudiaient Vénus, cela posait un gros problème.

Un certain nombre de facteurs agissent contre les scientifiques qui étudient Vénus. D’une part, la planète tourne très lentement. S’il a effectué une rotation en un temps assez court pour qu’une journée entière puisse être observée alors que la planète était toujours en vue, cela aurait pu être plus facile, mais ce n’est certainement pas le cas. De plus, Vénus est enveloppée de nuages ​​qui empêchent de voir la surface de la Terre. Cela signifie que vous ne pouvez pas attendre de voir le même point de repère revenir pour mesurer une journée.

Ainsi, afin d’obtenir une mesure précise de la durée d’une journée sur Vénus, l’équipe de recherche a passé plus d’une décennie (d’années terrestres) à faire exploser Vénus avec un radar et à enregistrer des données. Ce qu’ils ont découvert, c’est que bien qu’il y ait une «journée moyenne» sur Vénus, les jours de la planète sont incroyablement imprévisibles. La masse de la planète n’est pas répartie uniformément dans toute la sphère, et l’épaisse atmosphère est également susceptible de provoquer une rotation plus rapide ou plus lente de la planète lorsqu’elle «balaye» autour de la planète. Le résultat est une planète imprévisible avec des jours qui durent en moyenne 243 jours terrestres. Oui, un seul jour sur Vénus dure environ les deux tiers d’une année terrestre.

Ce qui est encore plus incroyable à propos de cette découverte, c’est que nous savions déjà combien de temps dure une année sur Vénus. Les astronomes ont calculé qu’une année sur Vénus équivaut à 225 jours terrestres, ce qui signifie qu’une année sur Vénus est en fait plus courte qu’un jour sur la planète. Comment est-ce bizarre?

Cette recherche aidera à planifier plus précisément les futures missions sur Vénus. Des estimations inexactes utilisant des données anciennes pourraient entraîner de graves problèmes lors d’une tentative d’atterrissage à un endroit précis sur Vénus, mais une meilleure compréhension de la rotation de la planète atténuera ces problèmes à l’avenir.

