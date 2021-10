Combien de temps durera la crise énergétique ? Un expert révèle un prix élevé | Royaume-Uni | Nouvelles

La crise énergétique qui se déroule au Royaume-Uni a déjà fait chuter plusieurs fournisseurs, et la situation risque de s’aggraver avant de s’améliorer cet hiver. Les Britanniques sont confrontés à des coûts plus élevés pour chauffer leurs maisons et les entreprises peuvent avoir du mal à payer les coûts plus élevés de fonctionnement des entreprises dans ce qui devrait être un hiver difficile pour le Royaume-Uni.

Les prix de gros du gaz ont grimpé de plus de 900 % au cours de la dernière année, avec des coûts de référence mercredi atteignant des sommets de 407 p le therm.

Pure Planet et Colorado Energy, qui fournissent respectivement 235 000 et 15 000 clients, ont été les derniers à s’effondrer mercredi cette semaine.

Au total, environ une douzaine de fournisseurs britanniques ont fait faillite, les clients devraient voir bien plus de 100 £ ajoutés à leurs factures. Et la situation devrait empirer.

Frank Wessely, expert en insolvabilité et restructuration et directeur général de la société de conseil aux entreprises Quantuma, a déclaré qu’un certain nombre de facteurs auront une incidence sur la hauteur des prix et sur la durée pendant laquelle ils seront relevés.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Le gouvernement espère que nous connaîtrons un hiver plus doux que la normale, auquel cas la réduction de la demande d’énergie des consommateurs réduirait les niveaux de consommation de gaz.

« Si la demande est élevée, nous pourrions nous attendre à des prix plus élevés, étant donné que le Royaume-Uni est un grand importateur de gaz et que nos installations de stockage sont bien inférieures à celles de nombreux autres pays européens.

« Cela nous rend plus sujets aux fluctuations des prix. Bien que la Russie ne soit pas un fournisseur majeur du Royaume-Uni, certains craignent que les approvisionnements ne soient limités au Royaume-Uni et à l’UE, bien que cela soit refusé à Moscou.

« Avec les prix à terme de l’énergie en augmentation, on s’attend clairement à ce que la volatilité et la hausse des prix perdurent jusqu’en 2022. »

Le gouvernement placerait ses espoirs sur un hiver 2021/2022 suffisamment doux pour que le Royaume-Uni puisse le gérer – mais naturellement, il est difficile de prédire si ce sera réellement le cas.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a partagé un briefing météo du Met Office avec les patrons de l’énergie qui a déclaré que « pour la fin de l’hiver de janvier à février 2022, le scénario le plus probable est une période instable de périodes humides, venteuses et douces ».

Mais un porte-parole du Met Office a déclaré : « Ce n’est pas une prévision. Il est utilisé par des personnes qui comprennent le risque. La précision diminue au fur et à mesure que vous avancez.

« Tout le domaine de la prévision à long terme est assez expérimental en ce qui concerne toute organisation météorologique. »

Et si le Royaume-Uni connaît un hiver froid, la demande dépassera rapidement l’offre, les experts avertissant que nous n’avons assez de gaz que pour quatre à cinq jours d’hiver.

Sir Jim Ratcliffe, propriétaire de la société chimique Ineos, a déclaré que la pénurie d’énergie au Royaume-Uni était « pathétique ».

Lorsqu’on lui a demandé si la Grande-Bretagne pourrait potentiellement manquer de gaz dans les mois à venir, il a ajouté : « Oui, auquel cas, ce que vous feriez, c’est de fermer l’industrie.

« Économiquement, nous sommes dans une mauvaise situation comme après Covid, vous n’avez donc pas vraiment besoin de fermer l’industrie, et ce n’est pas génial pour l’industrie britannique si nous disons à tous nos clients que nous ne pouvons pas les fournir. «