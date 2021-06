Combien de temps durera le régime de préférences raciales de Grutter ? 10z viral

in

La Cour suprême des États-Unis est saisie d’une requête en certiorari dans le cadre du procès pour discrimination raciale intenté par des étudiants américains d’origine asiatique contre Harvard. J’espère que la Cour acceptera d’entendre l’affaire.

Si la Cour ne le fait pas, il faudra un certain temps avant qu’une autre occasion ne se présente d’examiner la question des préférences raciales dans les admissions à l’université. À ce moment-là, la composition de la Cour pourrait ne pas être aussi conservatrice qu’elle l’est maintenant. En tout état de cause, les collèges de toute l’Amérique auront ouvertement discriminé des dizaines de milliers d’autres Américains d’origine asiatique et Blancs.

Gardez à l’esprit qu’il est très difficile de plaider une discrimination raciale dans une affaire d’admission contre un collège ou une université. Ces cas impliquent d’énormes quantités de découverte. Ils mettent des années à plaider. Le Harvard, qui vient d’être soumis à la Cour suprême sur demande de certificat, a été déposé en 2014.

Maintenant que Joe Biden contrôle le ministère de la Justice, le gouvernement fédéral ne va pas poursuivre de tels cas. A ma connaissance, seul l’infatigable Edward Blum occupe ce terrain.

C’est pourquoi il y a eu si peu de ces cas. Pour autant que je sache, depuis que la Cour suprême a confirmé les préférences raciales de la faculté de droit de l’Université du Michigan en 2003, les seules décisions de la cour d’appel sur la question ont été Fisher 1, Fisher 2 (tous deux impliquant l’Université du Texas) , et Students for Fair for Admissions v. Harvard (l’affaire actuellement devant la Cour suprême).

Si la Cour refuse d’entendre l’affaire Harvard, quand la prochaine occasion se présentera-t-elle ? Il y a une affaire contre Yale. Le Trump Justice Department l’a déposé, le Biden DOJ l’a retiré et le groupe de Blum l’a repris. Cependant, cette affaire est suspendue en attendant l’issue de celle de Harvard. La découverte n’a même pas commencé. Si le cas de Harvard est une indication, il faudra six ou sept ans avant que Yale n’atteigne la Cour suprême.

Le groupe de Blum a un dossier contre l’Université de Caroline du Nord qui est plus avancé. Je crois comprendre que, dans un scénario optimiste, il sera prêt pour l’examen de la Cour suprême d’ici 2024. Dans un scénario pessimiste, le juge du tribunal de district (nommé par Obama) et la Cour d’appel du quatrième circuit (contrôlée par les libéraux) traîneront leurs emboîte le pas au Ninth Circuit dans le litige Wal-Mart Stores v. Dukes (un recours collectif très médiatisé pour discrimination salariale). Les deux tribunaux auront tout intérêt à le faire, surtout s’ils prévoient que la composition de la Cour suprême changera en faveur de la gauche.

Ainsi, cela pourrait être 2025, peut-être même 2026, avant que la Cour suprême n’ait une autre occasion de revoir Grutter. En attendant, les collèges prendront des dizaines de milliers de décisions d’admission qui auraient été rendues différemment sans la race des candidats (et sans la Cour suprême permettant à la race d’être le facteur décisif).

Chacune de ces décisions nuira aux gens. Les personnes rejetées en raison de leur race se verront injustement refuser l’admission. Les personnes sélectionnées en raison de leur race ne correspondront pas à leur collège s’ils acceptent son offre et s’inscrivent. Beaucoup de ceux qui ne correspondent pas finiront par se spécialiser dans des matières plus faciles et moins enrichissantes que celles qu’ils avaient l’intention d’étudier à l’origine. S’ils étaient correctement jumelés à leur établissement, ils s’épanouiraient dans leurs domaines d’études préférés, notamment les sciences et l’ingénierie.

Et même les Noirs qui sont admis sans être préférés en raison de leur race peuvent avoir à surmonter le stigmate d’être considérés, bien qu’à tort, comme des bénéficiaires de préférences.

Le tribunal Grutter a envisagé un monde dans lequel les politiques d’admission fondées sur la race s’estompaient et appartiendraient en effet au passé en 25 ans. Cette attente a toujours été irréaliste, et elle s’est avérée l’être.

La discrimination raciale par les collèges et les universités est maintenant plus répandue, pas moins. Par exemple, cette année, peut-être parce que Princeton a été enhardi par le résultat (jusqu’à présent) de l’affaire Harvard, 68% des citoyens américains ou des résidents permanents du groupe admis à Princeton se sont identifiés comme des personnes de couleur, y compris des étudiants biraciaux et multiraciaux. . En revanche, les Blancs représentent la moitié de tous les élèves des écoles publiques américaines.

À Yale, les candidats noirs du quatrième décile à partir du bas sont admis à un taux de 12% – à peu près le même taux auquel les Asiatiques du dixième décile (le supérieur) sont admis. Les taux d’admission des Blancs et des Asiatiques dans le quatrième décile ne sont respectivement que de 2% et 2,5%.

La Cour suprême a contribué à créer ce régime biaisé et grossièrement injuste dans l’affaire Bakke. Cela l’a effectivement béni dans Grutter, mais avec l’attente déclarée (ou peut-être l’espoir) que cela ne durerait pas.

Cela a duré et s’est aggravé. Le moment est venu pour la Cour suprême de mettre fin au régime Grutter en instruisant l’affaire Harvard et en infirmant la décision de la cour d’appel.