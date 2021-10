Combien de temps encore avant que les Pistons ne gagnent enfin ?

Au début du deuxième mercredi de la saison NBA, seuls les Oklahoma City Thunder et les Detroit Pistons n’avaient pas encore enregistré de victoire. Avec les Pistons au large mercredi et le Thunder perdant 26 points contre les Lakers de Los Angeles, il semblait que nous allions nous retrouver jeudi avec un scénario similaire. Un retour dirigé par Shai Gilgeous-Alexander, ainsi que quelques points faibles des Lakers en fin de match, ont gâché le retour de Russell Westbrook en Oklahoma alors que le Thunder remportait sa première victoire de la saison.

Désormais, les Pistons (0-3) sont la seule équipe sans victoire de la NBA. Avec les débuts de Cade Cunningham n ° 1 au classement général, toujours inconnus, on ne sait pas combien de temps la séquence de défaites pourrait durer. Avec cela, nous examinons le calendrier à venir de Detroit pour déterminer quand il pourrait décrocher son premier W.

Idéalement, c’est le jeu du calendrier sur lequel parier sur Tipico Sportsbook. Orlando a remporté une victoire cette saison, mais est par ailleurs très similaire aux Pistons. Chacun a un jeune noyau qui est principalement construit grâce à des projets récents mais est soutenu par quelques buteurs vétérans.

Il est difficile de savoir si Cade Cunningham sera actif d’ici là, car ce match n’est qu’à deux jours et les Pistons continuent de le lister au jour le jour, mais je vois toujours ce match comme un coinflip. Les deux équipes sont à peu près égales en termes de talent, donc ce match pourrait finalement se résumer à celui des deux clubs qui a la main la plus chaude. Pourtant, vous devez aimer les chances des Pistons à domicile.

Pour une raison ou une autre, les Sixers n’ont pas connu un bon début de saison. Ils ont perdu une avance de 12 points avec un peu moins de six minutes à jouer contre les Brooklyn Nets lors de leur défaite 114-109 à domicile. Philly a également pondu un œuf récemment contre les Knicks de New York à The Garden, alors que le finaliste MVP de la saison dernière, Joel Embiid, était limité à seulement 14 points. L’équipe de Doc Rivers traînerait jusqu’à 27 points avant de perdre 112-99.

Le produit de Philly sur le terrain n’a pas rivalisé avec celui de la saison dernière et cela pourrait prendre un certain temps avant qu’il ne le fasse, surtout en tenant compte de l’ensemble de la situation de Ben Simmons. Si Simmons est toujours sorti le 4 novembre, cela ressemble à un jeu que les Pistons pourraient voler.

Si par hasard Detroit est arrivé jusqu’ici sans victoire, il aurait une fiche de 0-9. Pour le bien de la franchise et de la base de fans, espérons que cela n’ira pas aussi loin.

Quoi qu’il en soit, c’est un autre match que les Pistons pourraient gagner. Ils affronteront une équipe incroyablement jeune des Houston Rockets qui est récemment devenue la première équipe de l’histoire de la NBA à affronter quatre adolescents dans le même match. Avec Cunningham, espérons-le, de retour en action à ce stade, la recrue

et Jerami Grant devrait suffire à ramener la victoire à Motor City.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).