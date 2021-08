Combien de temps faut-il battre Psychonauts 2 ? Réalisations et objets de collection expliqués

Le temps qu’il faudra à Psychonauts 2 pour battre dépendra de votre tentative de déverrouiller tous ses objets de collection et réalisations à la poursuite du trophée de platine.

La suite très attendue de Tim Schafer devrait enfin sortir et les critiques sont extrêmement positives. La plupart conviennent que c’est une suite captivante qui vaut la peine d’attendre car elle est tout aussi créative et dingue que l’original.

Vous explorerez de nombreux terrains de jeux pleins de censeurs et de thèmes bizarres, et ces paysages inoubliables abriteront également de nombreux objets optionnels et quêtes secondaires pour les chasseurs de trophées.

Combien de temps faut-il pour battre Psychonauts 2 ?

Cela devrait vous prendre environ 15 à 20 heures pour battre Psychonauts 2 en supposant que vous ne faites que jouer la campagne et que vous interagissez avec la plupart des quêtes secondaires et des objets.

Cependant, si vous essayez de terminer le jeu à 100% et de déverrouiller sa platine, cela peut vous prendre plus de 30 heures. En effet, vous devrez explorer en profondeur les coins et recoins à la recherche d’objets de collection.

Psychonautes 2 objets de collection

Il existe plusieurs objets de collection différents que vous devez obtenir pour Platinum Psychonauts 2.

Vous devez casser tous les coffres, trouver toutes les fictions et étiqueter tous les bagages émotionnels. Non seulement cela, mais vous devrez également acheter toutes les broches, acquérir chaque mise à niveau et acheter chacun des filtres Otto’s Shot.

Réalisations

Vous trouverez ci-dessous tous les trophées et réalisations du jeu :

Home Run – Trouvez le camp familial La famille est dans des tentes – Aidez Dion à installer l’Aquatodome Danse, bébé, danse – Terminez la quête Queepie Good Vibes Only – Terminez la quête du psychoséismomètre de Gisu Un champignon parmi nous – Terminez la demande de Lili Gardez votre chemise sur – Récupérez tous les critiques de la mission Stagiaire associé Psychonauts Assets – Atteignez le rang 2 Stagiaire junior – Atteignez le rang 10 Stagiaire senior – Atteignez le rang 50 Stagiaire principal – Atteignez le rang 100 Crédit supplémentaire – Améliorez votre premier Badge Power Play – Améliorez complètement un badge Puissance illimitée! – Acquérir toutes les mises à niveau Safecracker – Crack tous les coffres Figheaded – Trouver tous les Figments Vous l’êtes! – Tag all Emotional Baggage Pin Drop – Équipez votre première Pinhead Pinhead – Équipez 3 Pins à la fois Kingpin – Achetez toutes les Pins Hiccup in the Giddyup – Récupérez votre énergie mentale avec un Dream Fluff PSI Roller – Passez au Astral Wallet Fluff Nutter – Max out votre capacité Dream Fluff King of Pop – Maximisez votre capacité PSI Pop You Otto be in Pictures – Achetez tous les filtres Otto Shot Shutterbug – Prenez une photo avec Otto Shot Fine Tuning – Branchez-vous sur un nid de pensées égarées – Remplissez complètement votre Astral Wallet Take a Lickin’ – Consommez un PSI Pop pour restaurer un peu d’énergie mentale Core Strength – Combinez des cartes PSI avec un PSI Core à l’objection Otto-Matic ! – Renvoyez-lui un marteau de juge TK-O – TK lance un objet pour étourdir un ennemi Canard, Canard, Oie – Trouvez la véritable attaque de panique lors de son attaque fantôme Regret partagé – Lancez une enclume de regret sur un autre ennemi Pyromania – Pyro 3 ennemis à la fois je suis toujours là pour toi, chérie ! – Parlez à Milla dans son bureau J’ai oublié mes clés – Revisitez un cerveau à travers l’inconscient collectif Make It Stop ! – Brisez les 3 Gramaphones dans Fatherland Follies Making Peace – Retournez là où tout a commencé Employé de l’année ! Mentee Fresh TOUT LE MONDE déteste les chaussettes avec des sandales Sachez quand les plier High Roller Revelations Jung at Heart Sane in the Membrane Ram It Down Festin des sens Un peu hors du haut Jeu parfait À la lettre Souvenirs enterrés La salle des reliques Victoire archétypale Bob’s ton oncle Tattered Family Deluginist Darkness Finish Ce qui a été commencé

