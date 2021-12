Combien de temps faut-il pour battre la campagne

FNAF Security Breach est enfin sorti et son prix plus élevé a les fans de Five Nights At Freddy qui veulent savoir combien de temps il faut pour battre la campagne.

Five Nights At Freddy’s a une énorme communauté de fans et ils semblent tous apprécier le dernier jeu jusqu’à présent. C’est la plus grande entrée de la série à ce jour et c’est sans doute la plus effrayante aussi car c’est bien plus qu’un simple saut au visage et un cri strident dans votre oreille.

Bien que le jeu soit amusant et plein de personnalité, certaines personnes ne savent pas si le prix en vaut la peine.

Quelle est la durée d’une violation de sécurité de la FNAF ?

La campagne de violation de sécurité de la FNAF dure environ cinq à sept heures à battre.

Tout cela dépend de la vitesse à laquelle vous vous déplacez dans le jeu, mais ce qui précède est le temps que cela devrait prendre à la plupart des joueurs de Five Nights At Freddy. Bien sûr, il y a des activités secondaires qui peuvent vous distraire et augmenter votre longueur.

Il y a aussi plusieurs fins et donc beaucoup de rejouabilité. Ce n’est pas le jeu le plus long au monde, mais il est certainement plus long que les précédents épisodes de l’histoire de la série.

Combien coûte Five Nights At Freddy’s Security Breach ?

Five Nights At Freddy’s Security Breach coûte 32,99 £ sur PlayStation et 34,06 £ sur Steam.

C’est considérablement plus que le prix des entrées précédentes qui coûtent toutes 6,49 £ sur la boutique PSN. Vous pouvez les obtenir individuellement ou vous pouvez acheter le pack Help Wanted pour 28,99 £.

Faut-il acheter ?

Malgré l’énorme augmentation des frais pour un seul jeu, nous pensons que le dernier titre FNAF de Steel Wools vaut la peine d’être acheté.

Cinq à sept heures sont décentes pour un jeu solo et c’est beaucoup plus important que les entrées précédentes. C’est aussi très amusant et rejouable en raison de ses fins multiples et de son charme.

Vous voudrez peut-être attendre une vente, mais nous pensons que cela vaut la peine d’acheter maintenant si vous êtes un fan de l’univers de Scott Cawthon.

