Combien de temps faut-il pour qu’un téléphone se charge complètement ? Voici la vraie vérité.

Avez-vous déjà eu l’impression que votre téléphone s’attarde parfois sur une belle batterie pleine tandis que d’autres fois, il chute rapidement à 99% et en dessous presque dès que vous le retirez de l’adaptateur ? Si c’est le cas, vous êtes tombé sur l’un des petits secrets de la charge de la batterie : les téléphones rapportent une charge à 100 % avant que la capacité de leur batterie ne soit complètement pleine. C’est ce petit mensonge qui pose la question « combien de temps faut-il pour qu’un téléphone se charge complètement ? » tellement plus difficile de répondre.

La charge rapide est déjà un problème controversé en termes de chaleur, de longévité de la batterie et de consommation d’énergie réelle. Le temps de « vraie » charge complète apporte une clé supplémentaire dans les travaux pour ceux qui aiment mener des courses de charge de smartphone. Mais quelle est la différence entre les temps de charge complets déclarés et réels ? Cela diffère-t-il d’un téléphone à l’autre ? Et est-ce vraiment important ? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre aujourd’hui.

Pouvez-vous tester le temps de batterie « vrai à 100 % » ?

Pour mettre cette théorie à l’épreuve, nous avons chargé de manière optimale une sélection de smartphones haut de gamme de 2021 à l’aide de leurs chargeurs officiels, en enregistrant le temps qu’il faut au téléphone pour revendiquer une capacité de batterie de 100 % et le temps où le téléphone cesse de tirer. l’alimentation de l’adaptateur secteur. Pour ce test, les téléphones étaient allumés et connectés au Wi-Fi mais n’exécutaient aucune application en arrière-plan. Bien que cela introduit une certaine consommation d’énergie au ralenti, que nous avons prise en compte, nous pensons que cela reflète le plus précisément la façon dont les utilisateurs chargent leurs combinés dans le monde réel. Nous avons également désactivé toutes les fonctionnalités d’adaptation ou d’entretien de la batterie qui ralentissent ou empêchent un téléphone de se charger complètement.

Les résultats pourraient vous surprendre.

Par exemple, le Galaxy S21 Ultra de Samsung prétend se remplir en 67 minutes environ, mais a en fait continué à tirer la puissance pendant 18 minutes supplémentaires. Le pire était l’Apple iPhone 13 Pro Max, qui a déjà pris 100 minutes pour réclamer une batterie pleine à 100%, mais qui a en fait continué à se charger pendant 36 minutes supplémentaires avant de remplir complètement le réservoir. Le OnePlus 9 Pro a également été pris au dépourvu ici. Alors qu’il donnait l’indication d’une charge complète en seulement 35 minutes, le téléphone a continué à se charger pendant 50 minutes complètes. Cela ne semble pas aussi rapide, n’est-ce pas ?

Ce n’est pas une grande déception – il y a une bonne raison pour laquelle les téléphones font cela.

Tout le monde n’est pas si trompeur cependant. Google a peut-être participé à un marketing douteux concernant les vitesses de charge maximales, mais son Pixel 6 a complètement cessé de charger quelques minutes seulement après avoir affiché une lecture de 100 % à l’utilisateur. Ainsi, bien que ce téléphone puisse sembler plus lent à première vue, il est dans le mélange avec quelques autres téléphones en termes de temps plein à 100%.

Quelle importance cela a-t-il réellement ? La réponse est, pas beaucoup. Le graphique ci-dessous suit la puissance du téléphone, le pourcentage du logiciel et le pourcentage de batterie réel calculé. Il met en évidence que les téléphones ne consomment qu’une très petite quantité d’énergie après avoir indiqué à l’utilisateur que la batterie est pleine et qu’il reste une quantité tout aussi minime de capacité de la batterie à charger à ce stade également.

En regardant le OnePlus 9 Pro et le Galaxy S21 Ultra, les téléphones n’ont consommé en moyenne que 2 W pendant cette période de charge cachée et se sont donc chargés beaucoup plus lentement qu’au début de leurs cycles. Même les téléphones qui se rechargent le plus rapidement sur le marché doivent ralentir vers la fin. Nous voyons également que les rapports sur la batterie deviennent un peu moins précis car ces téléphones sont presque pleins, mais seulement d’un ou deux points de pourcentage. C’est également le cas pour les autres téléphones que nous avons testés. Le Pixel 6 de Google est différent, en ce sens qu’il continue de signaler la capacité de la batterie avec plus de précision jusqu’à ce qu’elle soit pleine.

Bien qu’il puisse y avoir un décalage apparemment important entre le temps plein rapporté et réel, cela ne se traduit pas par une différence significative dans la capacité de la batterie ou le temps d’utilisation dans le monde réel. Laisse-moi expliquer.

Les téléphones que nous avons testés ont atteint environ 97 % de la capacité réelle de leur batterie lorsqu’ils prétendent être pleins.

Compte tenu d’une tension de charge de la batterie de 4,2 V et d’une charge lente moyenne de 2 W sur 20 minutes, nous nous retrouvons avec une moyenne très approximative de 160 mAh de charge fournie pendant cette période de charge cachée. Ce n’est pas une énorme capacité – cela ne représente que 3,2% d’une batterie de 5 000 mAh. Les graphiques ci-dessus confirment cette estimation approximative, tous nos appareils fournissant une véritable capacité de batterie d’environ 97% lorsque le téléphone prétend être plein. A peine un écart majeur.

La réalité est que les téléphones populaires produisent de faibles différences à un seul chiffre entre les niveaux de batterie signalés et réels, bien que cela diffère entre les fabricants et que certains soient moins précis que d’autres.

Ne vous inquiétez pas, on ne vous ment pas

Avant d’aller plus loin, je tiens à souligner qu’il ne s’agit pas d’un complot ou d’une grande tromperie de la part des fabricants de smartphones. Ils ne vous mentent pas simplement pour donner l’impression que leurs téléphones se chargent plus rapidement. Alors que certains jouent un peu plus lâchement avec cette note de 100% que d’autres, il y a une bonne raison pour laquelle les fabricants font cela. Pour le comprendre, nous devons approfondir un peu le fonctionnement de la charge de la batterie.

La chose importante à noter est que les batteries se chargent plus lentement à mesure qu’elles deviennent pleines. Au cours de la dernière partie à tension constante d’un cycle de charge de batterie lithium-ion, le courant de charge chute de façon exponentielle à quelques milliampères par rapport aux ampères utilisés lors de la charge rapide plus tôt. Une fois presque pleines, les batteries sont soit chargées au maximum, soit appliquent une charge d’appoint une fois que la tension de la batterie chute. C’est la raison pour laquelle recharger les derniers pour cent de la batterie prend beaucoup plus de temps que les premiers pour cent. Voir le schéma ci-dessous pour une explication visuelle.

Il y a une très bonne raison pour laquelle les batteries doivent être chargées de cette façon. Les batteries Li-ion ne doivent pas être surchargées au-dessus de leur tension ou capacité spécifiée, car elles deviennent instables. La tension de la batterie est sensible au courant, à la capacité et à la température, donc le moyen le plus sûr de finir de charger une batterie à pleine saturation est de le faire lentement avec le moins de courant possible. Pensez-y comme si vous essayiez de garer une voiture dans un garage – plus vous vous approchez du mur, plus vous voudrez vous déplacer lentement pour éviter tout dommage.

De plus, saturer complètement la capacité de la batterie augmente la tension, appliquant une contrainte à la batterie qui conduira éventuellement au placage de l’anode. Cela provoque à son tour un vieillissement plus rapide de la cellule et finit par cesser de fonctionner correctement. Vous avez peut-être entendu dire qu’il n’est pas nécessaire ni même sage d’alimenter vos batteries lithium-ion à 100 % pour les maintenir en parfait état de fonctionnement aussi longtemps que possible. Cette histoire particulière est vraie, pour citer la Battery University :

Le Li-ion n’a pas besoin d’être complètement chargé comme c’est le cas avec le plomb acide, et il n’est pas non plus souhaitable de le faire. En fait, il vaut mieux ne pas charger complètement car une tension élevée sollicite la batterie. Choisir un seuil de tension inférieur ou éliminer complètement la charge de saturation prolonge la durée de vie de la batterie, mais réduit l’autonomie.

Les fabricants de smartphones prennent simplement une longueur d’avance en encourageant les utilisateurs à retirer leur téléphone avant que la batterie n’atteigne sa véritable capacité de 100 %. L’avantage est des capacités de batterie plus durables avec un petit compromis sur la durée d’utilisation de l’appareil.

Dois-je charger ma batterie à 100 % ?

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Avant que je ne vous remette à nouveau de charger complètement votre téléphone, il n’y a rien de dangereux à continuer à charger au-delà de la notification « 100% plein » de votre téléphone. Comme nous l’avons vu, il continuera à se charger très lentement au-delà de ce point jusqu’à sa capacité maximale, puis s’arrêtera. Votre téléphone gère pour vous tous les éléments importants de sécurité de la charge.

Cependant, nous ne recommandons pas de le faire trop souvent. De temps en temps, laisser votre téléphone branché après avoir atteint 100 % ne fera pas beaucoup de mal. Cependant, les batteries Li-ion n’apprécient pas particulièrement la haute tension qui accompagne une charge complètement complète. Si vous souhaitez maximiser la longévité de votre téléphone pendant de nombreuses années d’utilisation, il est préférable de débrancher un peu votre téléphone avant qu’il ne soit plein.

Heureusement, de nombreux téléphones ont introduit des bascules de charge adaptatives et intelligentes conçues pour terminer votre charge pendant la nuit au moment même où votre alarme se déclenche. Voir la charge adaptative du Google Pixel 6 et l’entretien de la batterie du Sony Xperia 1 III pour des exemples. De plus, le mode Protect Battery du Samsung Galaxy S21 limite la charge maximale à 85 % pour améliorer la longévité.

Personne ne veut recharger un téléphone pendant 20 minutes juste pour 10 minutes de temps d’écran supplémentaire.

De plus, charger complètement votre téléphone à sa capacité maximale absolue ne vous fait pas gagner beaucoup de temps d’utilisation supplémentaire. Si un téléphone de 5 000 mAh offrait six heures d’affichage à l’écran lorsqu’il s’arrêtait à « 100 % », vous recevriez peut-être 10 minutes de temps d’écran supplémentaire pour charger jusqu’à « vraiment complet ». Cela ne vaut guère la peine de laisser votre téléphone se recharger pendant 20 minutes supplémentaires juste pour 10 minutes de temps d’écran. Dans un certain sens, les fabricants vous rendent service en vous disant que votre téléphone est plein alors qu’il est essentiellement assez proche, sans que vous ayez à attendre pour très peu d’avantages supplémentaires.

En fin de compte, tout cela est un peu un non-problème – il y a de fortes chances que votre téléphone soit à peu près plein quand il le dit. Bien que ce soit une bizarrerie plutôt intéressante de la charge de la batterie et quelque chose à garder à l’esprit la prochaine fois qu’une entreprise parlera de ses capacités de charge ultra-rapide.

