Combien de temps la Chine peut-elle être une « nation en développement » ?

L’OMC n’a pas de définition appropriée d’un pays en développement bien que les deux tiers de ses 164 membres se considèrent comme en développement. À première vue, il semble anormal que la deuxième économie mondiale – qui représentait un quart de la croissance du PIB mondial en 2021 – se considère comme le plus grand pays en développement. Le fait d’être un pays en développement a une incidence sur le traitement spécial et différencié (TSD), qui permet aux pays en développement et aux pays pauvres certains avantages, notamment des périodes de transition plus longues pour la mise en œuvre des engagements. À un moment où les pays développés poussent des réformes de l’OMC qui dilueraient les dispositions relatives au TSD, l’Inde a indiqué qu’elle se battrait pour préserver le TSD pour le monde en développement. Étant donné que New Delhi a précédemment déclaré qu’elle était ouverte aux discussions sur le pays qui devrait être considéré comme un pays en développement, elle doit prendre l’initiative à cet égard.

Comme les membres de l’OMC peuvent se déclarer pays en développement, cela offre un avantage à des pays comme la Chine pour étendre leur domination dans le commerce mondial tout en se classant comme en développement et en obtenant ainsi le TSD. Bien que cela ait été critiqué par les États-Unis et l’UE, l’Inde s’est jointe à la mêlée pour remettre en question les affirmations du dragon d’être un pays en développement lors du huitième examen de la politique commerciale de la Chine qui s’est tenu les 20 et 22 octobre 2021 selon Business Standard. « En ce qui concerne le niveau de revenu par habitant, l’économie chinoise appartient au ‘revenu moyen-supérieur’. Comment la Chine peut-elle encore prétendre être un pays en développement ? Quels sont les indicateurs que la Chine utilise pour revendiquer un tel statut ? » Ces questions figuraient parmi les questions posées à l’OMC. Selon la Banque mondiale classant les pays avec un revenu par habitant de 4 096 à 12 695 $ comme pays à revenu intermédiaire supérieur, il s’agit d’un groupe auquel appartient la Chine avec un revenu par habitant de 10 435 $ en 2020. L’Inde, avec un par revenu par habitant de 1 920 $, appartient au groupe des pays à revenu intermédiaire faible. Les deux, par conséquent, ne sont strictement pas des nations en développement. La réponse de la Chine aux questions était que « le concept de pays en développement est relatif aux pays développés, et les organisations internationales n’ont pas de définition unifiée des pays en développement. Cependant, dans l’ensemble, par rapport aux pays développés, les pays en développement sont loin derrière en termes de puissance économique, de revenu par habitant, de structure économique, de compétitivité industrielle, de système de sécurité sociale, de protection de l’environnement et de capacité à participer à la gouvernance mondiale. Depuis la réforme et l’ouverture, la Chine a connu des progrès économiques et sociaux remarquables. Cependant, le problème du développement déséquilibré, non coordonné et non durable reste évident. Il existe un écart important entre les zones urbaines et rurales et entre les différentes régions, avec un mode de développement relativement étendu. Et la Chine est clairement mal équipée pour l’innovation scientifique et technologique. Dans l’ensemble, le fait objectif que la Chine reste un pays en développement est inattaquable », selon le compte rendu de la discussion.

L’OMC doit définir clairement un pays en développement au plus tôt afin que seuls ces pays puissent revendiquer le TSD. Les États-Unis ont demandé à la Chine et à l’Inde de renoncer volontairement aux avantages du TSD en raison de leurs progrès économiques rapides. Ni la Chine ni l’Inde n’ont cédé à une telle pression. Selon une note d’orientation de l’ICRIER et de la Konrad Adenauer Stiftung sur les « Nouvelles approches pour renforcer le système commercial multilatéral », la voie à suivre est d’adopter une procédure dans laquelle chaque nation, en gardant à l’esprit ses intérêts nationaux, élabore des stratégies de retrait pour réclamer les avantages du TSD et en fin de compte du statut de pays en développement. Une autre idée est la « graduation » selon laquelle, au fur et à mesure que les pays membres satisfont à certains critères objectifs, ils ne seront pas soumis au statut de pays en développement. L’Inde doit contribuer à cette discussion à l’OMC.

