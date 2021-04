En effet, les primes à court terme ont bondi au-dessus de 10% par an à la fois fin mars 2020 et 2021.

Essayer d’identifier les points de retournement sur les marchés est la folie ultime, mais lors d’un long week-end de vacances avec des contraintes de sortie croissantes, et après quelques cocktails, l’esprit se tourne vers des choses téméraires, et sur lequel il s’est arrêté aujourd’hui était la question ci-dessus. : Combien de temps la roupie peut-elle rester forte? Alors qu’au cours des derniers mois, la roupie a été bloquée dans des fourchettes étroites (73 à 74,50 premiers entre septembre et décembre de l’année dernière, puis 72,50 à 73,50 au cours du premier trimestre civil de cette année), l’apparente «stabilité» est trompeuse. Plus important encore, la volatilité spot, bien que toujours faible, vient de grimper au-dessus de sa moyenne de 100 jours – la dernière fois que cela s’est produit, c’était fin mars 2020, au début de la pandémie et du dernier effondrement de la roupie.

Certes, cela pourrait – en partie au moins – être lié à des problèmes de liquidité liés à la fin de l’exercice. En effet, les primes à court terme ont bondi au-dessus de 10% par an à la fois fin mars 2020 et 2021. Cependant, la différence est qu’en 2020, RBI est intervenu pour empêcher la roupie de s’affaiblir fortement, achetant désespérément des dollars besoin de l’heure. Aujourd’hui, avec des entrées fortes, la RBI doit empêcher l’appréciation de la roupie, mais simplement acheter des dollars entrants au comptant ne fait pas l’affaire car la liquidité du marché est déjà excessive et l’inflation menace avec les prix du pétrole beaucoup plus élevés; ainsi, depuis quelques mois, RBI intervient en achetant les forwards. Cet appareil semble également atteindre ses limites, avec des primes qui montent en flèche et le RBI aurait accumulé environ 50 milliards de dollars à terme.

Et puis, bien sûr, il y a le marché NDF, qui a profité / alimenté l’incertitude. L’écart à 1 mois tourne autour de 10 paise par jour depuis environ un mois, ce qui montre clairement que, malgré de fortes entrées, la spéculation continue contre la roupie. Le graphique ci-joint montre que la roupie, qui a glissé soudainement au début de la semaine dernière, a fortement rebondi depuis une ligne de support technique à moyen terme qui a commencé lorsque la roupie est tombée brusquement à près de 77 au début de la pandémie.

Bien qu’il doive encore traverser une résistance plus récente (mais toujours raisonnablement longue), il semble que la tendance haussière à long terme reste intacte, en raison de l’énorme liquidité mondiale et des taux d’intérêt intérieurs raisonnablement fermes. Encore une fois, RBI a récemment reconfirmé sa fourchette cible d’inflation à 4% avec une fourchette de 2% de chaque côté, ce qui suggère que si l’inflation continue à être forte – et de nombreux analystes mondiaux réclament maintenant exactement cela – RBI pourrait être contraint de augmenter les taux d’intérêt avant trop longtemps. Bien que cela soit négatif pour les actions, cela pourrait, en fonction du sentiment mondial, renforcer les jambes sous la tendance haussière.

Au cours de l’année écoulée, la roupie s’est déjà raffermie d’environ 4% par rapport au dollar, tandis que la plupart des devises des marchés émergents ont été globalement stables ou légèrement plus faibles. Et, dans tous les cas, la tendance est quelque peu vieille dans la dent – elle dure déjà depuis 338 jours, ce qui est juste en deçà de la période moyenne de vigueur de la roupie depuis 2014 (354 jours). Compte tenu de la nature délicate de l’équilibre, toute nouvelle force déstabilisatrice – une mauvaise performance du BJP lors des élections au Bengale occidental, par exemple, ou une augmentation plus forte de Covid à Mumbai et dans d’autres villes ouvrant la perspective d’un autre verrouillage, ou, bien sûr, une inconnue inconnu – pourrait percer le rallye.

Comme le montre le graphique ci-joint, la roupie n’a pas besoin de tomber trop en dessous de 74 pour ouvrir 75 et pire. Les primes étant revenues près de la normale, les importateurs devraient augmenter leurs couvertures. Si la volatilité au comptant continue d’augmenter et que le spread NDF reste à deux chiffres, les exportateurs pourraient se retenir de nouvelles couvertures immédiates.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.