Combien de temps l’Atlético tiendra-t-il?

Creusé et à court de munitions. L’Atlético de Madrid hésite à lever le drapeau blanc. A Canillejas, personne n’abandonne. Encore moins Diego Pablo Simeone, un guérillero jusqu’à l’épuisement et qui mène la résistance rojiblanca. “J’aime le mot résister. Comme cela nous arrive dans la société en ce moment, un moment difficile, difficile, nous devons résister, et nous y sommes, résister», A affirmé l’Argentin dans la salle de presse d’Heliópolis.

Huit jours avant, six semaines du championnat pour conserver le leadership de la compétition. Le défendre avec la véhémence à laquelle l’Atlético est habitué. Une première place avec un propriétaire de matelas depuis le 16 décembre dernier, avec la seule interruption des 24 heures après la classique, où Madrid dormait en tête après avoir battu Barcelone 2-1.

Llorente revient

Et c’est que Simeone est optimiste, même s’il n’a pas beaucoup de raisons de l’être. Le football est irrégulier et son équipe traverse une période très dangereuse. L’Atlético a ajouté seize points ces dix derniers jours et a vu son avantage en tête du classement diminuer progressivement jusqu’à devenir pratiquement ridicule.. Les rojiblancos dépassent le Real Madrid d’un point – avec l’avantage de buts en faveur des meringues – et Barcelone de deux, qu’ils devront visiter dans moins d’un mois. Jusque-là résistance.

Sans sous-estimer aucun adversaire, puisque toutes les équipes ont une bataille ou une autre à ce stade du film, l’Atlético dispose d’un calendrier, sur papier, disponible jusqu’au rendez-vous du Camp Nou. Eibar, Huesca (à domicile), Athletic et Elche (à l’extérieur) croiseront le chemin de la capitale avant d’affronter Ronald Koeman et ses disciples. L’objectif jusqu’au Barça est d’obtenir le plein de points. Continuez à résister.

De nombreux soldats ont été blessés au combat. L’infirmerie du métropolite est effondrée et est incapable de publier des rapports de guerre. Les perspectives semblent toutefois s’éclaircir. Moussa Dembélé pourrait déjà revenir chez les armuriers, et Luis Suárez, dont l’artillerie est plus nécessaire que jamais, évolue bien de son inconfort dans le jumeau Et il pourrait à nouveau dessiner ses pistolets dans quelques semaines. Les ennuis de Lemar et Trippier ont finalement été laissés dans une frayeur.

Qui sera avant le Bajo Deba est Marcos Llorente, une fois sa sanction purgée. Poumons et prétorien de Simeone. Le capitaine général récupère sa recrue la plus volontaire.