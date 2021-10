Combien de temps les Bulls, Warriors et Jazz peuvent-ils rester invaincus ?

Les Chicago Bulls de Zach LaVine sont partis 4-0 pour la première fois depuis la saison 1996-97, une saison au cours de laquelle les Bulls ont commencé 12-0 avant de terminer 68-14 en route vers le championnat NBA n ° 5 pour l’organisation. Donc, cela signifie que les Bulls gagnent tout cette saison, non? Si vous pensez que l’histoire peut se répéter, Tipico Sportsbook a donné à Chicago +6000 chances de remporter le trophée du championnat Larry O’Brien 2021-22.

Revenons cependant sur cette chose et concentrons-nous sur le présent. Comme indiqué, les Bulls ont une fiche de 4-0. Deux des victoires de Chicago sont survenues contre les Detroit Pistons, la deuxième pire équipe NBA de la saison dernière, tandis que les deux autres victoires étaient contre les New Orleans Pelicans et les Toronto Raptors qui étaient des équipes de loterie il y a une saison. Ainsi, alors que Chicago est indéniablement une bonne équipe et devrait se retrouver en séries éliminatoires, nous comprendrons mieux exactement à quel point les Bulls sont bons dans les semaines à venir.

Ils ont des rendez-vous avec les Knicks de New York, l’Utah Jazz, les Celtics de Boston, les 76ers de Philadelphie à deux reprises et les Nets de Brooklyn, dans cet ordre. J’ai l’impression qu’il pourrait y avoir au moins une ou deux défaites quelque part au cours de cette séquence d’adversaires, et mon argent est sur Utah étant le premier.