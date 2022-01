Combien de temps Liverpool restera-t-il sans Mo Salah et Sadio Mane pour la Coupe d’Afrique des Nations ? Combien de matchs des Reds la paire pourrait-elle manquer en service international avec l’Egypte et le Sénégal

Mohamed Salah et Sadio Mane ont tous deux souligné leur importance pour Liverpool en marquant chacun lors du match nul 2-2 du club contre Chelsea dimanche.

Les superstars des Reds seront désormais indisponibles pour Jurgen Klopp pour le reste du mois après s’être liées respectivement à l’Égypte et au Sénégal avant la Coupe d’Afrique des Nations.

Salah et Mane devraient manquer le mois prochain pour Liverpool en raison de devoirs internationaux

Salah et Mane seront aussi influents pour les espoirs de leur pays qu’ils l’ont été pour les aspirations au trophée de Liverpool cette saison.

Alors combien de temps les deux tireurs vedettes et leur coéquipier Naby Keita seront-ils absents d’Anfield ? talkSPORT.com a tous les détails…

Quand a lieu l’Afcon 2021 ?

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations doit se dérouler au Cameroun du dimanche 9 janvier au dimanche 6 février.

Les matches d’ouverture et de clôture de la compétition devraient se jouer dans le nouveau stade Olembe de 60 000 places à Yaoundé.

L’Algérie de Riyad Mahrez est championne en titre de la CAN, après avoir gagné en 2019 après avoir battu le Sénégal de Mané 1-0 en finale.

Les coéquipiers sénégalais Mane et Edouard Mendy figuraient dans le match nul de Liverpool contre Chelsea aux côtés de l’Egyptien Salah Combien de matchs Salah et Mane rateront-ils pour Liverpool ?

Salah et Mane pourraient manquer jusqu’à sept matchs pour les Reds dans toutes les compétitions si leurs pays respectifs se qualifient pour la finale.

La Guinée de Keita n’est pas favorite pour aller loin dans le tournoi et le milieu de terrain pourrait être de retour pour affronter Crystal Palace si son équipe est éliminée en phase de groupes.

Le Sénégal s’est qualifié pour la finale la dernière fois et s’il le faisait à nouveau, Mane raterait les deux demi-finales contre Arsenal lors de la Coupe Carabao.

L’ailier serait également absent pour les matchs de Premier League contre Palace et Leicester et un voyage à Burnley pourrait être mis en doute s’il remporte la CAN et bénéficie d’une pause après la fin de la compétition.

Liverpool fc

Mane et Keita devraient tous deux participer à la Coupe d’Afrique des nations

Un maximum de matchs que Salah et Mane pourraient manquer

6 janvier 2022 – Arsenal vs Liverpool (EFL Cup)

9 janvier 2022 – Liverpool vs Shrewsbury Town (FA Cup)

13 janvier 2022 – Liverpool vs Arsenal (EFL Cup)

15 janvier 2022 – Liverpool vs Brentford (Premier League)

23 janvier 2022 – Crystal Palace contre Liverpool (Premier League)

9 février 2022 – Liverpool vs Leicester City (Premier League)

12 février 2022 – Burnley contre Liverpool (Premier League)

Qu’est-ce qui a été dit?

L’entraîneur adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, est convaincu que les Reds ont la puissance de feu en attaque pour compenser la perte de Mane et Salah.

« Vous pouvez essayer de le planifier mais vous ne pouvez jamais le préparer », a déclaré Lijnders après le match nul 2-2 contre Chelsea.

«Ce n’est pas un souci car nous avons confiance dans les garçons que nous avons et quelques garçons reviennent également.

«Nous savons que certains joueurs peuvent également jouer plus offensivement, ils ont joué au milieu de terrain mais ils peuvent également jouer plus offensivement.

«Je viens de dire aux garçons Naby, Mo et Sadio qu’ils devraient essayer de gagner la CAN parce que c’est un prix à attraper et les carrières ne sont jamais longues et ils méritent de se battre pour chaque prix.

« Ce prix est maintenant devant eux – c’est un tournoi avec tellement de passion, tellement de culture et c’est une situation vraiment fière si vous pouvez jouer pour votre pays, que ce soit l’Angleterre ou l’Allemagne ou la Hollande ou qui que ce soit et c’est ce qu’ils ont et sentir.

« Donc, ce sont des légendes africaines, ce sont des légendes pour moi, mais s’ils le gagnent, ce seront probablement des légendes encore plus grandes, alors ils devraient essayer avec tout ce qu’ils ont pour le gagner. »