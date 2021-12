Combien de temps pour battre Grand Theft Auto Online : le contrat DLC

Le contrat est la dernière extension à frapper Grand Theft Auto Online, et contrairement à d’autres mises à jour de contenu avant elle, il ne nécessite pas trop de broyage. Pour le moment, les joueurs peuvent accéder à une poignée de contrats de sécurité et de missions, ainsi qu’à un contrat VIP plus important dans le cadre de l’extension. Et comme aucun contenu de The Contract ne nécessite plus d’une personne pour le terminer, tout dans l’extension peut être battu rapidement, même si les joueurs prennent leur temps.

La liste des missions du contrat

Le nouveau contenu ajouté à GTA Online dans le cadre de The Contract est divisé en trois groupes : les contrats de sécurité, les contrats VIP et les missions, il n’y a que quelques exemples de chacun. Les contrats de sécurité sont des missions facilement rejouables dont la difficulté va de Professionnel à Spécialiste+, les gains augmentant en fonction de la difficulté. Les missions sont en grande partie liées au personnage. Les contrats VIP sont basés sur et ne valent généralement pas la peine d’être répétés en raison de leurs faibles gains.

Cependant, le seul contrat VIP ajouté à GTA Online avec cette mise à jour est un excellent moyen pour les joueurs de gagner rapidement 1 million de dollars. Les contrats VIP sont structurés de la même manière que les braquages, les joueurs exécutant trois missions en plusieurs parties avant de s’attaquer à une mission finale avec un paiement massif. Vous trouverez ci-dessous les noms de tous les emplois et missions que les joueurs peuvent occuper dans le cadre du contrat :

Contrats de sécurité

Protection des actifsRécupérer des véhiculesRésiliation de gangsLiquidiser les actifsLes missions VIP dans GTA Online sont structurées de la même manière que les braquages ​​du jeu.

Missions

Contrats VIP

Dr. Dre Nightlife LeakHigh Society LeakSouth Central Leak

Combien de temps pour battre The Contract ?

Se distinguant davantage des autres contenus de GTA Online, les emplois et les missions trouvés dans The Contract ne prennent pas trop de temps en eux-mêmes, l’intégralité du contrat VIP ne prenant que six heures pour terminer à un rythme tranquille. Si un joueur se précipite dans le contrat VIP, il peut facilement être battu en quatre heures.

Les missions qui font partie du contrat sont également courtes, prenant environ dix minutes au total.

Les contrats de sécurité, qui sont les tâches les plus facilement reproductibles ajoutées dans le cadre du contrat, sont également incroyablement courts. Chaque mission prend cinq à 10 minutes pour se terminer, bien que les joueurs devront attendre cinq minutes pour qu’un temps de recharge se termine avant de prendre un autre contrat de sécurité.

Avec tout ce que vous pouvez faire dans la dernière extension de GTA Online, voici comment vous pouvez commencer avec The Contract.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.