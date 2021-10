Combien de temps pour battre l’histoire du jeu Guardians of the Galaxy

Le jeu vidéo Guardians of the Galaxy sort demain et son histoire dure plus que quelques heures à battre.

Il y a beaucoup à anticiper avec le portrait des Gardiens par Eidos Montréal. Il a une bande-son encore meilleure que les films de James Gunn, vous pourrez explorer plusieurs planètes différentes, et il y a beaucoup de personnages de bandes dessinées qui n’ont pas fait partie du MCU.

Les fans rencontreront Lady Hellbender et l’Église universelle de la vérité, ainsi que Cosmos et ses adorables chiots pendant la campagne de Square Enix.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel | Bande-annonce cinématographique Cosmo

BridTV

5613

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel | Bande-annonce cinématographique Cosmo

878236

878236

centre

13872

Combien de temps faut-il pour battre le jeu Les Gardiens de la Galaxie ?

Il faut entre 15 et 20 heures pour battre le jeu vidéo Guardians of the Galaxy.

Vous serez plus proche de 15 heures si vous vous concentrez simplement sur l’histoire, alors que cela pourrait vous prendre 20 et peut-être au-delà si vous optez pour un achèvement à 100%. Bien sûr, vous pouvez également souhaiter platiner le jeu car sa liste de trophées n’est pas trop exigeante.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une épopée de plus de 30 heures, la durée de sa campagne est similaire à celle des autres titres de super-héros. L’histoire principale de Marvel’s Spider-Man dure environ 17 heures à battre, la campagne de Batman Arkham Knight en compte environ 16 à elle seule et Marvel’s Avengers n’a duré qu’environ 11 heures.

Les estimations de temps pour GotG sont une gracieuseté de Dean James de DualShockers qui a publié une critique.

Des cinématiques

Alors qu’il devrait vous falloir entre 15 et 20 heures pour battre la campagne du jeu Guardians of the Galaxy, Square Enix lui-même rapporte qu’il y a près de 6 heures de cinématiques interactives.

Toutes ces cinématiques interactives incluent des performances de capture de mouvement, et vous prendrez des décisions en tant que Star-Lord. Un exemple est vu dans la confrontation avec Lady Hellbender où vous pouvez soit la laisser continuer à flirter avec Drax, soit intervenir pour tenter de la courtiser vous-même.

Star-Lord, Drax, Groot, Gamora et Rocket seront présents dans presque toutes les cinématiques, mais il y aura aussi de nombreux visages que vous n’avez jamais vus dans les films des Gardiens. Cela inclut un jeu de personnages qui fera ses débuts dans le troisième film de James Gunn.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

#GOTGgame sortira dans quelques jours et certains d’entre vous pourraient l’obtenir tôt. Si vous le faites, profitez-en en privé et gardez les spoilers pour vous. C’est une grande histoire et il y a des rebondissements auxquels nous n’avons même pas fait allusion ! Nous aimerions vraiment que tout le monde en fasse l’expérience en jouant. – Les Gardiens de la Galaxie de Marvel (@GOTGTheGame) 21 octobre 2021

Spoilers de l’histoire du jeu Les Gardiens de la Galaxie

Le compte Twitter officiel du jeu a mis en garde contre la publication de spoilers et de playthroughs complets avant sa sortie.

Ce plaidoyer dit que les retraits auront lieu parce qu’ils veulent garder de nombreux rebondissements secrets pour que les joueurs puissent en faire l’expérience. Nous ne savons pas ce que ces rebondissements pourraient impliquer, mais l’approche du silence nous a enthousiasmés.

GOTG : Statut multijoueur et monde ouvert

Dans d’autres nouvelles, l’heure de sortie du jeu Guardians of the Galaxy et les bonus de déverrouillage anticipé