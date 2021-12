Combien de temps prend l’expédition internationale ?

Photo de Pixabay sur Pexels.com

L’expédition internationale est un processus complexe. Cela nécessite des connaissances, des contacts et de l’expérience dans diverses industries et secteurs de fret.

Il n’y a pas deux clients identiques et les défis de la livraison de fret à travers l’État et les frontières internationales exigent des entreprises et du personnel qu’ils fassent preuve de la plus grande compétence et ténacité pour garantir que les produits sont livrés intacts et à temps.

Les délais de livraison sont soumis aux aléas météorologiques, aux embouteillages, aux pannes d’équipement et aux erreurs humaines. Tenir compte de tout cela dans votre planification vous aidera à estimer le temps que prend l’expédition internationale.

Emballage aux spécifications militaires (MIL-SPEC)

Lors de la livraison de marchandises à l’armée américaine, il est d’une importance vitale que le fabricant et l’expéditeur comprennent les exigences uniques de la livraison de marchandises sécurisées conformes aux directives de la Defense Logistics Agency (DLA) énoncées dans le document MIL-STD-2073.

Le respect de ces directives a un impact positif sur les calendriers de livraison.

Des entreprises telles que Kaiser & Johnson ont de nombreuses années d’expérience dans l’emballage de marchandises selon les spécifications militaires. Cela inclut les marquages ​​et les exigences d’étiquetage très spécifiques des conteneurs que contiennent tous les contrats du DOD.

Kaiser & Johnson ne gère cependant aucun type d’expédition dangereuse.

Voici quelques-uns des principaux problèmes auxquels sont confrontés les clients :

Emballage à long terme

Les contrats militaires exigent que les produits emballés à long terme durent jusqu’à 4 ans ou plus avant d’être ouverts.

Les articles tels que les pièces de machines ainsi que les marchandises sèches, les équipements, les composants électroniques et électriques nécessitent des matériaux de mise en caisse et d’emballage spécialisés pour protéger la cargaison dans des conditions extrêmes sur de longues périodes.

Les matériaux d’emballage doivent également respecter ou dépasser les normes ASTM pour respecter les conditions contractuelles des spécifications militaires.

Code-barres et étiquetage

Toutes les cargaisons militaires sont étiquetées avec des codes à barres avec des dispositions standard pour faciliter la réception et l’expédition. Cela a un impact sur les dédouanements, les services d’expédition et d’autres inspections qui pourraient retarder la livraison si elles ne sont pas correctement respectées.

Selon l’agence que vous utilisez et en tenant compte du port d’origine, des délais de livraison et de la taille de la cargaison, une expédition peut prendre entre 1 et 10 jours lorsqu’elle est expédiée à l’international par fret aérien et jusqu’à 6 à 12 mois lorsqu’elle utilise la route et les services de fret maritime.

La bonne combinaison de services d’expédition de fret

Le port d’entrée de chaque pays a besoin d’une combinaison de services de messagerie et d’expédition de fret pour répondre avec succès aux exigences d’expédition internationale.

La meilleure solution d’expédition équilibre l’abordabilité avec les délais de livraison du client. Pour y parvenir, un réseau d’entreprises et de personnel fiables, construit au cours d’années d’expérience dans l’industrie du transport de fret, est une nécessité absolue.

Transport maritime international

Naturellement, les procédures d’expédition internationales sont beaucoup plus complexes que l’expédition locale.

Plusieurs facteurs clés déterminent le temps qu’il faut pour expédier vers des destinations internationales.

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du calcul du délai d’expédition à l’international :

Dédouanement et accords commerciaux

Lorsque vous expédiez d’un pays à un autre, il existe divers accords commerciaux, tels que ceux conclus au sein de l’Organisation mondiale du commerce, qui régissent tous les aspects du processus d’exportation, d’importation et de dédouanement.

Les agents des douanes parcourent tous les documents requis pour déterminer si les marchandises qui composent l’expédition sont autorisées à quitter ou à entrer dans leurs ports d’entrée et de sortie. Ces ports d’entrée peuvent être maritimes, routiers ou aériens.

Après avoir confirmé le paiement des divers frais de dédouanement, des frais d’inspection et des taxes, les agents des douanes peuvent exiger ou non que des modifications soient apportées ou que des inspections supplémentaires soient entreprises.

Les retards sont généralement causés par les transitaires qui ne connaissent pas les règles et règlements. Il est donc essentiel de s’assurer que vous n’utilisez que des entreprises ayant de bons antécédents et qui emploient du personnel expérimenté.

Des documents mal préparés entraînent de nombreux retards et le fait de s’assurer que les codes tarifaires harmonisés et les descriptions de produits sont remplis avec précision sur tous les formulaires rendra le processus beaucoup plus fluide et plus rapide.

Protocoles de pandémie de coronavirus

De nombreuses industries et services se sont arrêtés ou ont été considérablement réduits en raison des menaces posées par la pandémie de coronavirus.

Pour freiner la propagation des virus, l’industrie du transport maritime international a été l’une des plus touchées par les contrôles aux frontières et les mandats d’interdiction de vol en constante évolution.

En plus de cela, le personnel de nombreuses industries d’expédition de fret est tombé malade ou est isolé en raison des protocoles de suivi et de traçabilité. Malgré le travail à domicile, le personnel n’est pas en mesure de remplir ses fonctions aussi efficacement qu’il le pouvait auparavant, ce qui entraîne des expéditions de fret prolongées ou même annulées.

Tant que des restrictions de voyage seront en place, les délais de livraison du fret seront ouverts à des retards imprévus.

Toutes les routes ne vous seront pas ouvertes et votre compagnie maritime devra rester au courant de la situation en constante évolution pour être en mesure de vous fournir des informations de planification à jour.

Alternatives au service d’expédition

Le moyen de transport que vous utilisez aura un impact considérable sur le coût et le temps qu’il faut pour livrer votre cargaison.

Le fret maritime et aérien sont les moyens d’expédition internationaux les plus courants. Cependant, avant de prendre une décision sur l’option la plus appropriée, vous devez tenir compte de vos délais de livraison, de la nature et du type de produit expédié et des coûts anticipés impliqués.

Il n’y a pas de moyen idéal pour expédier du fret. Tout est un compromis, car plus vous avez besoin de quelque chose livré rapidement, plus il sera cher. De même, la taille, le poids et les exigences de manutention de chaque envoi augmenteront le coût ou limiteront vos options en termes de méthode d’expédition que vous pouvez utiliser.

Fret maritime

Le fret maritime est plus abordable, en particulier pour les articles plus volumineux. Mais le transport maritime prend plus de temps et est affecté par les conditions météorologiques et portuaires. Nous connaissons actuellement d’énormes retards dans les ports du monde entier, certaines expéditions étant retardées pendant des semaines en raison de ressources insuffisantes dans les différents ports.

Fret aérien

Le fret aérien, d’autre part, est très cher et est limité dans les types, les tailles et le poids des marchandises transportées. Il est cependant parfait pour les articles et les marchandises plus petits et de grande valeur qui nécessitent une manipulation plus délicate.

Articles interdits par certains pays

De nombreux pays restreignent les expéditions de marchandises considérées comme dangereuses ou faisant partie d’un embargo. Avant d’envoyer votre envoi, confirmez que votre cargaison n’enfreint aucun accord international ou directive spécifique à un pays sur les marchandises réglementées, interdites ou dangereuses.

Systèmes de suivi et d’information à jour

Comme le transport maritime international est affecté par une multitude de facteurs qui échappent au contrôle d’un transitaire, il est impératif que vous utilisiez les services d’une entreprise qui dispose d’un service complet de suivi et d’information.

Savoir où se trouve votre envoi et être informé à l’avance des problèmes possibles vous donne beaucoup plus de contrôle sur votre cargaison. Vous pouvez également éviter les zones à problèmes potentiels qui empêcheront votre envoi d’arriver à temps.

Le temps qu’il faut pour expédier une cargaison à l’international varie considérablement et nous espérons que les informations contenues dans cet article vous aideront à garantir que votre cargaison est livrée à temps.