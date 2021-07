Combien de temps Tom Brady jouera-t-il ? L’entraîneur dit qu’il veut rester 2 ans de plus

Si vous attendiez avec impatience la retraite de Tom Brady de la NFL, eh bien, j’ai une mauvaise nouvelle pour vous. Lundi matin, l’entraîneur de longue date de Brady, Alex Guererro, a déclaré que Brady avait bien l’intention de jouer deux saisons de plus, réalisant son objectif de jouer dans la ligue jusqu’à l’âge de 45 ans.

Guererro a déclaré que sa plus grande joie en tant qu’entraîneur était de prolonger la carrière des joueurs de quelques années au-delà de ce que les gens pensaient être possible, et il l’applique à Brady.

Brady serait le plus vieux joueur de l’ère moderne à concourir dans la NFL. Le record de la ligue appartiendrait toujours à George Blanda, qui a pris sa retraite à l’âge de 48 ans en 1975 – mais compte tenu de la brutalité de la NFL moderne, associée à la façon dont les joueurs jetables sont devenus, l’idée de quelqu’un qui a 40 ans est rare, et 45 … tout simplement du jamais vu.

La vraie question avec la longévité de Brady est moins de savoir s’il peut continuer à jouer, mais combien de temps il le voudra. La saison 2020 avec les Buccaneers a été la tempête parfaite, lui permettant d’entrer dans une équipe établie, avec un entraîneur établi, et sans doute les meilleurs receveurs de la ligue. La recette a conduit au succès, mais si cela se maintient, il y aura une plus grande pression sur les joueurs pour qu’ils partent via une agence libre, affaiblissant la base et rendant la vie de Brady plus difficile en conséquence.

À ce stade, ce serait une décision difficile pour Brady, qui devrait soit jouer avec une équipe compromise, soit partir en tête. Avouons-le : les Buccaneers seront à nouveau un défi dans la NFC cette saison, faisant potentiellement à nouveau le Super Bowl.

Pourtant, l’idée que Brady joue encore trois saisons est un scénario d’horreur pour ceux qui ne peuvent pas attendre que le GOAT sorte pour toujours de la ligue – pour donner une chance à tous les autres.