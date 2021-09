Combien de temps une colonie humaine pourrait-elle survivre sur Mars | La vie

Combien de temps une mission vers Mars avec des humains pourrait-elle survivre sur la planète rouge ? Les scientifiques ont déjà une réponse : 4 ans. Le rayonnement est l’un des grands défis à relever sur la route de la colonisation de Mars, mais ce n’est pas le seul.

Sommes-nous une espèce interplanétaire comme l’ont souligné Asimov ou Sagan ? Pour Elon Musk, la réponse est évidente : oui. Ainsi, sa société SpaceX a proposé d’emmener l’homme sur Mars en 2024.

La POTDe son côté, il vise également à atteindre Mars lors de missions avec des astronautes, bien que ses dates soient à long terme : quelque part dans les années 2030.

ChineDe son côté, il espère pouvoir devancer tout le monde et atterrir sur la planète rouge en 2023.

Désormais, tout n’est pas si idyllique dans la course à l’espace qui s’est ouverte au cours de la dernière décennie, largement portée par l’irruption d’entreprises privées telles que SpaceX ou Blue Origin.par Jeff Bezos.

Le timing des missions de colonisation de Mars

D’une part, il faut considérer la voyage chronophage entre les 2 planètes. Surtout quand la distance entre eux varie en fonction du cycle de rotation autour du Soleil de chacun.

Si la Terre est à son point le plus éloigné du Soleil et Mars au plus près, et tant que les 2 corps sont parfaitement alignés, la mission habitée devrait dépasser une distance de 54,6 millions de kilomètres.

Cependant, c’est une hypothèse : cela ne s’est jamais produit. Pour l’instant. La plus proche approximation entre la Terre et Mars il a été vécu en 2003 : ils étaient séparés par un espace de 56 millions de kilomètres.

On estime que le point le plus proche de chaque cycle se produit tous les 26 mois, date à laquelle il est utilisé pour lancer des missions.

La la persévérance des missionsPar exemple, il a consommé 2020 jours de voyage dans l’espace, soit un peu plus de 6 mois. Il est sorti le 30 juillet 2020.

Un autre aspect que les scientifiques étudient est combien de temps peut durer une mission humaine sur Mars.

Et il y a déjà limite établie : 4 ans. Ce serait le temps de la permanence sur la surface martienne pour un humain dans son état actuel (le modification génétique pour obtenir des colonies humaines permanentes adaptées aux conditions de la planète).

Parce que? Selon une étude publiée dans la revue Space Weather, les radiations auxquelles seront soumis les corps des astronautes qui fouleront sa surface seront un grave problème.

Selon les données recueillies par les différents missions d’exploration, Il y aura 2 principaux types de rayonnements qui constitueront un danger pour l’homme : les particules énergétiques solaires (SEP) et les rayons cosmiques galactiques (GCR).

L’intensité et l’évolution des deux par rapport à leur façon d’agir à la surface de Mars dépendent de l’activité solaire dans les différents cycles.

Ici, ce qu’on appelle le maximum solaire entre dans l’équation : ce cycle dans lequel le rayonnement le plus agressif du soleil diminue et les humains peuvent se protéger des particules SEP.

Les défis de la colonisation de Mars

Outre le temps, la colonisation d’Elon Musk, comme il l’a lui-même reconnu à plusieurs reprises, se heurte à plusieurs carrefours.

La autosuffisance est l’un d’eux. Le coût et le délai d’expédition des fournitures vers une région à coloniser rendent cette option irréalisable.

L’objectif de tous ceux qui tentent d’atteindre le jalon d’atteindre Mars est de créer des colonies capables de générer par elles-mêmes de l’oxygène et d’autres ressources de base.

Bien qu’il ne soit pas spectaculaire, et que le cinéma le fasse passer pour quelque chose de drôle, aujourd’hui une partie de l’eau qui alimente, par exemple, la Station spatiale internationale est née du recyclage de l’urine, comme l’explique National Geographic.

Pour la subsistance des sociétés dans la colonisation et la terraformation de Mars, villes, diversité génétique et protection.

La NASA n’a pas encore résolu le problème des combinaisons spatiales avec lesquelles elle enverra ses astronautes sur la planète rouge, ni commencé les expéditions de matériel nécessaires à l’établissement d’une première colonie.

Pas même une carte de toute la surface martienne n’a été réalisée pour trouver des zones et des régions pouvant être converties en zones habitables. Probablement, souterrain.

A tout cela s’ajoute le dommages au corps qui impliquent de passer beaucoup de temps sans gravité dans l’espace. L’expérience des jumeaux Kelly, réalisée en 2014 par la NASA, a permis de tirer ces conclusions :

La masse musculaire et la fonction sont perdues. Le corps perd du calcium en raison du déficit de rayonnement solaire. L’expérience a montré que jusqu’à 1% de la masse osseuse peut être perdu par mois. Vous souffrez de perte de vision et de troubles du sommeil. Les comportements et les routines sont maintenus quelque temps plus tard après le retour sur Terre. Des altérations génétiques sont générées. La plupart d’entre eux reviennent à la normale une fois réadaptés à la surface de la terre.

Avec tout, Ces données correspondent encore à des recherches sur la permanence dans l’espace et non sur Mars.

Un autre défi à relever avant de devenir cette espèce multiplanétaire d’Elon Musk est de baisser le coût du voyage. Le lancement de la première capsule avec des civils non-astronautes ouvre les portes pour y parvenir, selon le PDG de SpaceX lui-même, convaincu que les voyages sur Mars ne seront pas que pour les riches.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Judith C.