Combien décrié Paul Ricard a produit “l’une des courses les plus excitantes depuis cinq ans” · .

Le retour de la Formule 1 au Paul Ricard n’a pas bien commencé. Ses deux premières courses n’étaient, pour le dire gentiment, pas des classiques.

Les lecteurs de . ont donné une note défavorable aux Grands Prix de France 2018 et 2019 : des notes de 6,3 et 3,4 sur 10 signifiaient que Paul Ricard s’est classé dernier parmi les 32 circuits qui ont organisé des courses depuis 2008 pour la qualité de son action.

Heureusement, la course de dimanche a été un départ total, non seulement au service de l’action au milieu de terrain, mais une bataille pour la tête qui a été en jeu jusqu’à l’avant-dernier tour.

Le responsable du sport automobile de la Formule 1, Ross Brawn, a fait l’éloge de la septième manche du championnat du monde de dimanche. “C’était fabuleux de voir la course évoluer d’une lenteur à une plus douce”, a-t-il déclaré. “Cette course était la quintessence de la F1 – nous avons vu le côté humain et le côté stratégique du sport dans toute sa splendeur.”

Le PDG de Red Bull, Christian Horner, était ravi de la course ainsi que de la victoire de Max Verstappen. “Quand vous considérez que c’était sans doute la course la plus ennuyeuse des cinq dernières années, il y a deux ans ici, c’était probablement l’une des courses les plus excitantes que nous ayons eues au cours des cinq dernières années”, a-t-il déclaré.

Bien que la Formule 1 n’ait pas couru au Paul Ricard en 2020, ses règlements n’ont pas radicalement changé depuis la dernière course là-bas, nous pouvons donc exclure cela comme une raison pour laquelle nous aurions pu assister à un bien meilleur événement. Une voiture de sécurité au moment fortuit ne semblait pas non plus ajouter de drame. Alors pourquoi la piste a-t-elle produit une rencontre beaucoup plus satisfaisante le week-end dernier ?

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

La météo

La course de F3 imbibée de dimanche a nettoyé la piste de caoutchouc Il n’a pas plu pendant la course – cela n’a jamais semblé probable, les prévisions officielles de la FIA n’indiquant jamais plus de 20% de chances. Mais il y a eu une grosse averse dimanche matin qui a rendu la vie intéressante pour les pilotes de Formule 3.

Il a également nettoyé la piste du caoutchouc qui s’était accumulé au cours des deux jours précédents. Cela, ajouté à des températures de piste beaucoup plus basses, a signifié que les pilotes ont découvert des niveaux d’adhérence étonnamment différents lorsqu’ils ont pris la piste pour leurs tours de reconnaissance avant la course.

Certains, comme Ferrari, ont réalisé qu’ils étaient en grave difficulté. Leur descente subséquente des cinquième et septième sur la grille aux 11e et 16e au drapeau était en partie la raison pour laquelle nous avons vu tant de dépassements au milieu de terrain.

Cela a également permis aux équipes de deviner les performances des pneus. Ce qui ressemblait à l’origine à une certaine course à un arrêt a basculé vers un territoire à deux arrêts. Mais c’était tout près – le vainqueur de la course Verstappen était l’un des deux pilotes à s’être arrêté deux fois. Il s’agissait d’un geste stratégique pour empêcher Lewis Hamilton de sauter devant lui, ce qui a mis en place un concours qui n’a été résolu que dans l’avant-dernier tour.

La passe victorieuse de Verstappen sur Hamilton était peut-être inévitable à partir du moment où il est arrivé à portée du DRS, mais la poursuite qui y a conduit était un pur drame.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Concurrence plus serrée

Les voitures de tête sont plus proches qu’il y a deux ans Les Mercedes étaient largement considérées comme les favorites avant la course. Au sortir de deux pistes sur lesquelles ils avaient eu du mal, le retour à un parcours plus conventionnel devait faire le jeu des champions du monde.

Cela ne s’est pas produit. Red Bull les a battus en qualifications, même si c’était encore une fois serré. Max Verstappen a pris la pole position d’un quart de seconde, mais avec la paire de Mercedes semblant forte sur le rythme de course, et Sergio Perez aligné derrière eux, les qualifications ont superbement mis la course en place.

Les précédentes rencontres au Paul Ricard ont été beaucoup plus unilatérales. Lors de la dernière visite de la F1 sur la piste, la Ferrari de Charles Leclerc était la seule non-Mercedes à se qualifier à moins d’une seconde du vainqueur de la pole, Hamilton.

Suivi des ajustements

Rapport: Paul Ricard reprofile les virages dans le but d’améliorer la courseDaniel Ricciardo, qui a égalé son meilleur résultat de la saison avec une sixième place, a offert une autre explication pour laquelle Paul Ricard a produit une meilleure course cette année.

“Ma réponse est qu’ils ont refait le circuit, le tarmac, et c’était peut-être un peu plus agressif et je suppose que certaines voitures ont plus souffert”, a-t-il expliqué. « Alors, vous aviez des deltas de pneus plus importants. »

Les conditions météorologiques ont également joué un rôle, a ajouté Ricciardo. « Avec le vent aussi [there was] beaucoup d’erreurs et de glissades. Il était donc très facile de se tromper. Et évidemment, si vous êtes la voiture qui chasse, si vous la gardez en quelque sorte propre, vous pouvez vraiment obtenir un bon sillage.

“C’était probablement le problème, juste des conditions difficiles avec un peu de degré de pneu ont créé une bonne course. Donc je pense que c’était vraiment agréable à voir.

Les révisions de la piste allaient au-delà du rafraîchissement de la surface, qui avait déjà été largement refaite deux ans plus tôt. Alors que la configuration des virages est restée inchangée, le profil de la piste a été modifié en plusieurs points.

Ricciardo a regardé l’action de la F3 avec envie.Par endroits, cela a été fait pour améliorer le drainage – notez à quelle vitesse l’eau s’est éclaircie lors de la course de Formule 3 de dimanche matin. Mais le repositionnement du carrossage à plusieurs angles a également eu un effet. C’était perceptible au virage cinq, le début de la zone d’accélération qui mène à la chicane, où plusieurs pilotes ont bloqué les roues.

Cela a peut-être également joué un rôle dans l’erreur cruciale de Verstappen au premier tour qui a donné la tête à Hamilton. Le pilote Red Bull a été rattrapé par un vent arrière lorsqu’il est arrivé hors ligne au premier virage et un survirage l’a envoyé large. Cela l’a placé sur une section de piste qui s’éloigne maintenant du centre plus fortement qu’il y a deux ans, et il a dû faire une autre correction qui l’a expulsé. Yuki Tsunoda a été pris dans le même virage lors des qualifications.

Quoi qu’il en soit, Ricciardo était heureux que la F1 ait enfin fait une bonne course lors du troisième Grand Prix de France depuis que la course a été réintégrée au calendrier.

« Je suis juste heureux qu’il y ait [were] quelques batailles et une course amusante », a-t-il déclaré. «Cela me donne beaucoup de satisfaction lorsque vous êtes capable de combattre et de dépasser.

Boullier a apprécié « l’ambiance positive » après la course « J’avais envie, honnêtement, de regarder la F3 ce week-end, leurs courses étaient tellement excitantes. J’espérais vraiment que nous pourrions avoir quelque chose comme ça. Et je pense que c’était le cas à certains moments de la course, alors j’ai apprécié ça.

Mieux encore, l’assouplissement progressif des restrictions liées à la pandémie signifiait qu’il y avait 15 000 spectateurs dans les tribunes qui profitaient de tout. Pas étonnant qu’il y ait eu un sourire sur la course du directeur général de la course Eric Boullier par la suite.

“L’objectif en tant que promoteur est de faire en sorte que tout le monde quitte la piste dimanche soir avec le sourire, mais aussi d’avoir le sourire à la maison pour les téléspectateurs, évidemment, et le paddock”, a-t-il déclaré. “Je suppose que certaines personnes ne sont pas heureuses aujourd’hui parce qu’elles n’ont pas gagné, mais c’est bien de ressentir une bonne ambiance positive.”

Citations : Dieter Rencken

Grand Prix de France 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :