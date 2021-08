Combien d’enfants Ana Patricia Gámez a-t-elle ?

. Ana Patricia Gámez a été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2010.

Ana Patricia Gámez est mère de deux enfants, fruit de son mariage consolidé avec l’homme d’affaires mexicain Luis Carlos Martínez. Giulietta et Gael Leonardo sont les noms de la petite progéniture du couple.

Depuis la naissance de ses enfants, Gámez s’est attachée à accompagner et à guider les enfants à chacune de leurs étapes de croissance.

El talento y profesionalismo de la presentadora de televisión mexicana es admirado por millones de hispanos en los Estados Unidos, pero una de las facetas que ella más disfruta es la de ser madre en compañía de sus hijos que han llenado su vida de grandes aprendizajes y momentos de joie.

Voici ce que vous devez savoir sur les enfants d’Ana Patricia Gámez :

Giulietta est née en 2015

Ana Patricia Gámez est devenue maman pour la première fois avec l’arrivée de sa fille Giulietta Martínez Gámez. La fille est née le 5 mai 2015 dans la ville de Miami et pesait 6 livres et 11 onces, selon People en Español.

« Je suis plein d’amour. Giulietta est le plus beau cadeau que la vie m’ait fait. J’avoue que j’ai beaucoup prié pour que Dieu me donne du courage et dès la première contraction j’ai eu la foi que Giulietta arriverait dans ce monde rapidement et sans problème et ce fut le cas. Je veux partager ce bonheur avec tous nos gens qui veillent sur nous depuis que j’ai annoncé la grossesse. Merci pour tant d’amour, que Dieu vous bénisse et ma Giulietta”, a annoncé Gámez via son compte officiel sur Instagram au moment de la naissance de son premier-né.

À seulement 6 ans, Giulietta est une amoureuse fidèle des animaux et des activités récréatives telles que la natation, le ballet, la cuisine et le surf.

Comme sa célèbre mère, la petite fille a une grande passion pour les médias et un exemple en est qu’elle a fait des apparitions spéciales dans des campagnes éducatives qui ont été exposées sur des plateformes numériques.

Le cœur de Giulietta est si bon qu’elle a fait don de ses cheveux pour fabriquer des perruques en cheveux naturels pour les enfants qui subissent des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie et qui ont perdu leurs cheveux.

Gaël Leonardo est né en 2018

Gámez est devenue mère pour la deuxième fois avec la naissance de Gael Leonardo Martínez Gámez. L’enfant est né le 10 juillet 2018 dans la ville de Miami.

“Bienvenue dans le monde, Gael Leonardo Martínez Gámez”, a déclaré la présentatrice de télévision mexicaine sur son profil Instagram après la naissance de son fils.

Actuellement, Gael a 3 ans et a ravi le cœur de tous les membres de sa famille qui apprécient chacune de ses aventures amusantes.

