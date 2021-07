. Combien d’enfants Johnny Ventura a-t-il eu ?

Le mercredi 28 juillet, le monde de la musique portait le deuil, suite au décès du chanteur Johnny Ventura, considéré comme l’un des grands représentants du merengue. L’interprète est décédée à l’âge de 81 ans, victime d’une crise cardiaque, dans la ville de Santiago, comme l’ont révélé des médias comme CNN en espagnol.

Les médias susmentionnés ont révélé que Ventura est décédé à la Clínica Unión Médica de la ville de Santiago, comme l’a révélé le propre fils du merenguero, Jandy Ventura.

Et au milieu des sentiments de douleur et de regret pour le départ du “Cheval”, les fans du merenguero ont afflué sur les réseaux sociaux pour se souvenir de leur idole, et l’un des détails que beaucoup veulent savoir est combien d’enfants il a eu le dominicain.

Jandy, fils de Johnny Ventura : "Nous avons perdu le plus grand représentant de la musique dominicaine" Après la mort de son père Johnny Ventura, Jandy Ventura, a déclaré que son père était mort en travaillant et que sa famille était fière de ce qu'il était et de l'héritage qu'il a laissé Jandy, qui était lors d'une conférence de presse avec un groupe de médecins, s'est exprimé à travers des larmes

Reconnaissant que Ventura a toujours été un homme très familier, car il l’a laissé voir jusqu’aux jours précédant sa mort, où il a utilisé ses réseaux sociaux pour féliciter son autre fils Juan José, à l’occasion de son 50e anniversaire et pour montrer l’arrivée de son quatrième arrière-petit-fils, Adrián, les réseaux ont également honoré le chanteur pour son rôle de père.

Ventura a eu 7 enfants dans sa vie. Comme l’a révélé AP, il a été marié pendant plus de 50 ans à Nelly Josefina Flores, sa femme, avec qui il a eu 3 de leurs sept enfants, les jumeaux Jandy et Juan José, connus pour leur groupe musical, Los Potros del Caballo, et Ana Yajaira. .

Les quatre autres enfants de Johnny Ventura sont : Daysi Ventura, Erudi Andreina Ventira, Hilda Ventura et Virginia del Carmen Ventura.

À propos du moment où son père a subi la crise cardiaque qui a mis fin à ses jours, Jandy a déclaré aux médias dominicains : « Il est mort en travaillant. J’étais à une réunion de travail et à partir de là, j’allais enregistrer une chanson avec Joshi Sánchez… La famille Ventura est fière de tout l’héritage que mon père aurait pu laisser », a-t-il déclaré. On garde la tête haute, on n’a pas honte de tout ce qu’il aurait pu faire. Et dire à la République dominicaine et au monde qu’ils ont perdu le plus grand représentant de la musique de ce pays ».

La famille du chanteur a rapporté, via les réseaux sociaux du merenguero, qu’après avoir organisé une veillée privée jeudi, à laquelle seuls des amis et des proches du « Caballo Mayor » ont assisté, il y aura ce vendredi une veillée ouverte au public, dans la capitale dominicaine. .

Super papa : Johnny Ventura et sa famille

Parmi les honneurs funéraires qui seront rendus à l’interprète à succès, il y a une veillée formelle dans le Parti de la Force populaire, dans laquelle le chanteur, qui était maire de Saint-Domingue, était actif, ainsi qu’une veillée à la Chambre des députés et à la Mairie DN.

Le samedi 31 juillet, son inhumation aura lieu au cimetière du Cristo Redentor, à partir du secteur de Villa Juana.