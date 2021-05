Combien d’enfants Mijares voulait-il avoir avec Lucero – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le chanteur mexicain étoile brillante, lors de la diffusion de son programme sur YouTube, Beaucoup à dire, elle a avoué que son ex-mari Image de balise Manuel Mijares Elle voulait qu’ils soient tous les deux parents d’au moins 5 enfants, mais ses projets étaient différents.

Dans le chapitre Célébrer toutes les mamans du programme susmentionné, Lucero a exprimé l’émotion générée par la célébration de la Le 10 mai pour lui Fête des mères, ainsi que des encouragements à toutes les familles qui ne peuvent pas être ensemble pour de telles vacances en raison de l’urgence sanitaire qui se produit toujours.

Parmi les confessions qu’il faisait, la mariée de l’amérique Elle a dit que ses intentions avaient toujours été d’avoir 2 enfants, cependant, lorsqu’elle a consulté son partenaire de l’époque sur le nombre d’enfants qu’elle voulait avoir, il a avoué que plus de 4.

«À l’époque où je me suis marié, je lui ai demandé« combien d’enfants voulez-vous avoir », et je me souviens qu’à ce moment-là, Manuel a dit« environ 4 ou plus »et j’ai dit« oh mon Dieu! Que c’est scandaleux! », Parce que j’avais déjà décrété qu’il y en aurait deux … et bien,« là nous négocierons »», se souvient Lucero.

étoile brillante Oui José Manuel Mijares Hogaza ce sont des fils de chanteurs, il a 19 ans et elle a 16 ans. La mère a avoué qu’ils étaient tous les deux très passionnés par la musique, mais que Lucero Mijares, comme il a été présenté dans les émissions des deux parents, c’est lui qui l’a rendu public.

«J’ai l’énorme fortune d’avoir tant de bénédictions avec mes enfants, tant de choses qui me font me sentir épanouie chaque jour, la femme la plus importante au monde pour être la mère des deux».Photo: Instagram / @luceromexico

Face à la révélation de Mijares, Lucero a expliqué: «Nous sommes parvenus à un accord, ne pensez pas que j’étais le malin de l’histoire en disant que seuls deux et les autres« font comme vous voulez », non. Les maris doivent s’entendre sur tant de choses, mais surtout sur le nombre d’enfants qu’ils veulent avoir ».

Elle a également mentionné qu’après l’arrivée de Lucero et José Manuel, elle a demandé au chanteur s’ils auraient plus d’enfants, ce à quoi il a répondu qu’ils étaient heureux comme ils étaient.

Le couple de chanteurs s’est marié au Colegio de las Vizcainas à Mexico et a été diffusé par Televisa le 18 janvier 1997. L’idée que l’événement soit télévisé a été proposée par le Emilio Azcarraga Milmo, ancien propriétaire de la télévision. Photo: les étoiles

Après 14 ans, en mars 2011, le couple a annoncé sa séparation. D’autre part, les deux reviendront sur scène dans un concert virtuel appelé “Amis pour toujours” qui sera diffusé le 22 mai à 20h30.

Ils n’ont encore rien détaillé sur l’émission, mais on s’attend à ce que les deux partage la scène avec ta plus jeune fille. Lucero et Manuel Mijares annoncent leurs retrouvailles sur scène après 10 ans de divorce (Photo: Instagram / @ocesa)

Source: Infobae