Combien d’enfants Mike Tyson a-t-il?

. Mike Tyson (R) et sa fille Milan (L) sont vus au stand Kidcaster pour Net Generation le premier jour de l’US Open 2017 à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center le 28 août 2017 dans le quartier du Queens de New York.

Mike Tyson a une famille nombreuse et a eu un total de huit enfants, dont un mort tragiquement à l’âge de 4 ans, Exodus Tyson.

Beaucoup de ses enfants sont maintenant adultes et ont commencé une carrière réussie. Tyson a deux ex-épouses et est marié à son épouse actuelle, Lakiha Spicer, depuis 2009.

Un nouveau documentaire, “Mike Tyson: The Knockout”, plonge dans sa vie et ses relations. Le documentaire en deux parties est diffusé sur ABC à 20 h 00 HE les mardi 25 mai et 1er juin 2021.

Voici ce que vous devez savoir:

1. Tyson a été marié 3 fois et est marié à Lakiha Spicer depuis 2009, qui dit avoir changé d’avis sur les femmes

Tyson a une série de mariages ratés, mais il est marié à sa femme actuelle, Lakiha Spicer, depuis 2009. Il a épousé sa première femme, l’actrice Robin Givens, en 1989. Ils ont divorcé après seulement un an. Tyson s’est remarié avec Monica Turner. Le couple s’est marié pendant cinq ans. Tyson et Lakiha Spicer se sont mariés en 2009, selon Essentially Sports.

Il a dit au rappeur TI Quickly, Spicer et l’âge ont changé leur point de vue sur les femmes.

Il a dit:

Sans ma femme, je suis un animal sauvage… Je regarde les femmes différemment en vieillissant. Quand j’étais plus jeune, je les voyais comme un plaisir. Maintenant que je suis plus âgé, je les vois comme la moitié. Cela me fait réaliser que je suis un homme. Et à ce stade de ma vie, ce sont mes professeurs. Si un homme n’a pas un peu peur de sa femme, il ne vit pas bien sa vie. C’est pourquoi je me suis marié trois fois, car je ne peux pas vivre sans femme. Si je n’ai pas de femme, je me suiciderai. Cela parle pour de vrai. J’ai besoin de quelqu’un à écouter. Je suis un soldat. Je ne peux pas penser par moi-même, j’ai besoin de quelqu’un pour le faire… Je me connais.

2. Les deux mariages précédents de Tyson se sont soldés par des ententes de divorce de plusieurs millions de dollars

Robin Givens avait l’impression que “ le monde s’effondrait ” lorsqu’elle a appris le film Mike Tyson de Jamie Foxx https://t.co/3FEJVUdyQ3 – Annelisa J. Purdie 🐏 📜 🌾 (@RosyShepherdess) 22 mai 2021

Tyson a divorcé de Monica Turner après cinq ans de mariage. Son règlement de divorce comprenait un paiement de 6,5 millions de dollars et l’acte de propriété de son manoir de 61 chambres dans le Connecticut, selon le Washington Post. Turner l’a accusé d’adultère dans la requête en divorce, a rapporté le journal.

Le manoir «a été classé pour 4 750 000 $ et dispose de 38 salles de bains, d’une piscine intérieure, d’un cinéma, d’un ascenseur en état de marche et d’une discothèque de 3 500 pieds carrés, selon l’agent immobilier chargé de la vente. Le paiement de 6,5 millions de dollars de Turner comprendra le produit de la vente », a rapporté le Washington Post.

Ils se sont mariés lors d’une cérémonie musulmane tranquille à Bethesda, Maryland en 1997, a rapporté le Washington Post.

“Turner, que ses amis décrivent comme une personne privée, a peu parlé publiquement de sa relation turbulente avec le boxeur au cours des 12 années de leur fréquentation et de leur mariage”, a rapporté le Washington Post.

3. Tyson a plaisanté en disant que le secret d’un mariage heureux est «un mauvais souvenir».

Dans une interview sur The Diego Show, il a plaisanté en disant que le secret d’un mariage heureux est «un mauvais souvenir».

Il a dit qu’il avait sept enfants et a ajouté en plaisantant que personne d’autre ne l’avait “réclamé”.

“Vous avez dit un jour que le secret d’une vie heureuse est un mariage heureux”, a demandé l’intervieweur. Combien de verres avez-vous bu? Vous avez dit que?”

Il a dit qu’il pensait être sobre quand il a dit cela, ajoutant qu’il faisait ce que sa femme lui demandait de faire.

«Ma femme dit quelque chose, je le fais», dit-il en claquant des doigts.

4. Tyson a 7 enfants et plusieurs d’entre eux ont une carrière réussie, tandis que d’autres restent à l’écart des projecteurs.

Le fils de Tyson, Amir Tyson, 23 ans, est un entrepreneur, selon son profil Instagram. Amir est né du mariage de Mike Tyson et Monica Turner. Il est le PDG de Debonair Attire.

Son profil dit également qu’il est acteur. La sœur d’Amir, Rayna Tyson, a 25 ans et mène une vie privée, selon Essentially Sports.

Mikey Lorna Tyson, 31 ans, est né dans la relation entre Tyson et Kimberly Scarborough en 1990. Il a reconnu la paternité de la jeune fille quand elle avait huit mois devant le tribunal de la famille, selon le Deseret News.

Miguel León est le fils de l’ex-petite amie de Mike Tyson, Sol Xochitl, selon Essentially Sports. Il est né en 2002.

Les deux plus jeunes enfants de Tyson, Milan et le Maroc, sont nés de sa femme actuelle. À 13 ans, Milan fait déjà des apparitions publiques avec son père. Il joue également au tennis, selon son profil Instagram. Morocco Tyson, 10 ans, a un profil Instagram géré par ses parents.

5. La fille de Tyson, Exodus Tyson, est décédée à l’âge de 4 ans dans un accident sur un tapis roulant.

Aujourd’hui dans l’histoire. Exodus, la fille de Mike Tyson, âgée de 4 ans, a soufflé pour la dernière fois le 27 mai 2009 après un tragique accident dans lequel son cou a été pris dans un cordon de tapis roulant. Il est allégué qu’elle a glissé en jouant.Elle a été mise sous assistance respiratoire mais n’a jamais repris conscience. RIP Exodus pic.twitter.com/4cyMIsdDgW – Aupal Emmanuel 🇺🇬 (@AupalEmmanuel) 27 mai 2020

La fille de Tyson, Exodus, est décédée alors qu’elle n’avait que 4 ans en 2009, selon ABC News. Elle a été piégée dans un cordon d’un tapis roulant et était sous assistance respiratoire à l’hôpital avant sa mort, a rapporté le média. C’est son frère de 7 ans, Miguel León, qui a retrouvé sa sœur.

La police de Phoenix a déterminé que la mort de la jeune fille était le résultat d’un «accident tragique», selon ABC.

«D’une manière ou d’une autre, elle jouait sur ce tapis roulant, et il y a un câble suspendu sous la console; c’est une sorte de boucle », a déclaré le sergent de police. Andy Hill. «Soit il a glissé, soit il a mis sa tête dans la boucle, mais il a agi comme une corde, et de toute évidence il ne pouvait pas s’en débarrasser.

Ceci est la version originale de Heavy.com

