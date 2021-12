Combien d’enfants Vicente Fernández a-t-il eu ?

. La famille Fernández achevée en 1995 lors du dévoilement de l’étoile de Vicente Fernández à LA (de gauche à droite) : Gerardo et sa femme, Adriana, la fille de Chente (la seule), Don Vicente Sr., sa femme Doña Cuquita, Amérique ( la femme d’Alejandro), Alejandro, la femme de Vicente Jr. et Vicente Jr./Los Angeles, 1995.

Vicente Fernandez a eu trois enfants biologiques avec sa femme, Maria del Refugio Abarca Villaseñor. Ses prénoms sont: Alejandro Fernández, Vicente Fernández Jr. et Gerardo Fernández.

Fernández et Villaseñor sont également parents d’une fille adoptive, elle s’appelle Alejandra Fernández, qui s’est toujours tenu complètement à l’écart de la vie publique.

La mort de « Roi de la musique Ranchera » Cela a été confirmé par ses proches dans un communiqué de presse bref mais sincère sur la plateforme Instagram.

« Repose en paix M. Vicente Fernández. Nous avons le regret de vous informer de son décès le dimanche 12 décembre à 6h15. Ce fut un honneur et une grande fierté de partager avec tout le monde une belle carrière musicale et de tout donner pour son public. Merci de continuer à applaudir, merci de continuer à chanter », a déclaré la famille Fernández dans un communiqué sur le réseau social Instagram.

En savoir plus sur les enfants de Vicente Fernández :

Alexandre Fernández

Né le 24 avril 1971, Alejandro Fernández est l’un des fils les plus célèbres du grand Vicente Fernández. Comme son père, « El Potrillo » est un éminent chanteur de musique ranchera qui a volé l’amour, le respect et l’admiration de milliers de Latinos à travers le monde.

Avant de se retirer de la scène, Vicente Fernández et Alejandro Fernández ont surpris des milliers de fans avec des apparitions surprenantes ensemble dans des arènes importantes du monde entier.

Après sa retraite de la scène, Alejandro a poursuivi l’héritage musical de son père et a honoré le nom de famille Fernández avec une carrière pleine de grands succès.

Le 9 décembre, Alejandro Fernández est apparu à l’Auditorium national du Mexique et a demandé à ses fans de prier pour la santé de son père, Don Vicente Fernández : « Comme vous le savez, dans la famille, nous traversons un moment très délicat. J’ai appris que l’amour et l’affection sont médicinales, je veux que nous envoyions d’ici ensemble un très fort applaudissement, mais très fort pour M. Vicente Fernández, M. Vicente Fernández, nous avons vraiment besoin de beaucoup de vos prières ».

Vicente Fernandez Jr.

Vicente Fernández Jr. est l’aîné des enfants de Vicente Fernández. Fernández Jr. est né le 11 novembre 1963 à Mexico.

Comme son frère Alejandro Fernández, Vicente Fernández Jr. est un chanteur de musique mexicain et a accompagné son célèbre père lors de plusieurs de ses tournées musicales à travers le Mexique, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les États-Unis.

Le fils aîné de « l’Idole du Mexique » a fait ses premières représentations musicales dans des scènes grandioses telles que le Whitey Theatre à Mexico et le Million Dollar à Los Angeles, en Californie.

Vicente Fernández Jr. a fait des apparitions dans deux importants projets audiovisuels de son père : « Tacos al Carbon », le premier film de Vicente Fernández en 1971 et dans « Un et demi contre le monde » en 1972.

Fernández Jr. s’est également aventuré dans le monde de la politique dans son Mexique natal.

Gérard Fernández

Gerardo Fernández est le plus jeune fils de Vicente Fernández. Contrairement à ses frères Alejandro et Vicente Fernández Jr. qui ont suivi les traces de « Don Chente », Gerardo est un homme d’affaires de premier plan dans son Mexique natal.

Le plus jeune fils de « Charro de Huentitán » est en dehors de l’industrie du divertissement et a toujours choisi de garder un profil très bas.

Selon les informations rapportées par le journal El Universal de México, la plus grande exposition publique de Gerardo Fernández a eu lieu en 2011, année au cours de laquelle il a opté pour un poste politique en tant que député, mais les résultats ne l’ont pas favorisé à l’époque.

Dans le domaine professionnel, Gerardo Fernández élevait souvent des chevaux pur-sang au Mexique, une affinité qu’il partageait avec son célèbre père.

Alejandra Fernández

Jouer

Vicente Fernández a donné sa fille unique Alejandra Fernández à l’autel | Uforia Music ‘El Charro de Huentitán’ a livré sa fille unique, Alejandra Fernández, à l’autel lors d’un grand mariage à Guadalajara, au Mexique. Vicente Fernández a conseillé à Alejandra en disant: « qu’elle se comporte bien comme sa mère pour qu’elle ait une longue vie. » #UforiaMusic # VicenteFernández Nous sommes #TheHomeOfLatinMusic Abonnez-vous à notre chaîne : tinyurl.com/UforiaYT Facebook : tinyurl.com/UforiaFacebook Instagram : instagram.com/uforiamusic Twitter : twitter.com/UforiaMusica…2014-05-28T18:28:29Z

Bien qu’elle ne soit pas la fille biologique de Vicente Fernández et de María del Refugio Abarca Villaseñor, Alejandra Fernández est la seule femme de la dynastie Fernández.

Comme son frère Gerardo Fernández, Alejandra Fernández fait profil bas et on en sait peu sur elle. Alejandra et Gerardo n’ont pas de réseaux sociaux et à plusieurs reprises ils se sont échappés des médias au Mexique.

Le portail Web Show News a rapporté qu’Alejandra Fernández est née du ventre d’une sœur de la femme de Vicente Fernández, mais le couple a pris soin d’elle depuis qu’elle était bébé et a tout mis en œuvre pour l’adopter dès son plus jeune âge.