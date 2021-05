Combien devez-vous payer pour un plan de santé super complémentaire Rs 15L? Comparer les offres

Si vous cherchez à acheter un plan d’assurance maladie super complémentaire, voici une liste de quelques produits d’assurance offrant des roupies. Couverture de 15 lakh avec une franchise de Rs.5 lakh.

Beaucoup de détenteurs d’une assurance maladie s’inquiètent souvent de l’adéquation de la somme assurée de leur plan de santé, en particulier en ces temps frappés par une pandémie d’incertitudes accrues au milieu de la flambée des coûts d’hospitalisation. Mais augmenter la couverture de leur plan de santé pourrait être une affaire coûteuse. Cependant, un plan de super recharge peut résoudre ce problème de manière très rentable, surtout s’il est acheté à un plus jeune âge.

Le plan médical super complémentaire est similaire à une police d’assurance maladie ordinaire car les deux couvrent les frais d’hospitalisation sous réserve de limites de couverture, entre autres termes et conditions. Cependant, un plan de super recharge est assorti d’une limite de franchise prédéfinie et ne couvre que les coûts supérieurs à cette limite de franchise. Cela signifie que les frais médicaux inférieurs à la limite de franchise doivent être pris en charge de leur poche ou par une police d’assurance médicale régulière.

Le fait est que la taille de la couverture de votre régime d’assurance maladie ordinaire devrait idéalement être égale ou supérieure à la limite de franchise de votre plan super complémentaire pour une protection complète et une tranquillité d’esprit.

Il sera également intéressant de noter ici que c’est cette limite de franchise qui rend les plans super rechargeables disponibles à des primes relativement abordables dans la plupart des cas. Selon BankBazaar, ils pourraient également être une meilleure option que les plans de recharge qui offrent une couverture pour un seul cas, tandis que les plans de super recharge offrent une couverture basée sur plusieurs cas éligibles au cours d’une année d’assurance.

Cependant, l’obligation de prime ne devrait pas être la seule considération lors du choix d’une police d’assurance médicale super complémentaire. Vous devez également comparer le ratio de règlement des sinistres de l’assureur, les hôpitaux du réseau et les caractéristiques, avantages, exclusions et périodes d’attente de la police présélectionnée pour les conditions préexistantes afin de prendre une décision éclairée.

Donc, si vous cherchez à acheter un plan d'assurance maladie super complémentaire, voici une liste de quelques produits d'assurance offrant des roupies. Couverture de 15 lakh avec une franchise de Rs.5 lakh. Nous avons également fourni les primes annuelles indicatives calculées pour une personne de 30 ans résidant à Bengaluru pour chacune des polices mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Veuillez noter que les primes qui vous sont applicables peuvent être différentes en fonction de votre âge, de votre sexe, de vos revenus, de vos antécédents médicaux, de vos habitudes de tabagisme, de vos conditions préexistantes, de votre lieu de résidence, de votre couverture de la police, de votre limite de franchise, de vos caractéristiques ou de toute autre condition de votre assureur choisi.

Primes annuelles pour les régimes d’assurance maladie super complémentaires avec couverture Rs 15L (franchise Rs 5L)

Clause de non-responsabilité: Les données se rapportent à la couverture d’assurance maladie individuelle super complémentaire de Rs 15 lakh avec franchise Rs 5 lakh, les primes ont été calculées pour une personne de 30 ans résidant à Bengaluru. Données collectées le 11 mai 2021. Les données sont indicatives et la prime réelle et les informations peuvent différer des données mentionnées dans le tableau. * Franchise = Rs. 6 lakh. Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

