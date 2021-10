Image : La vie de Nintendo

Il fut un temps où nous souhaitions que chaque jeu vidéo soit sans fin.

Autrefois, nous économisions tout notre argent de poche et n’investissions judicieusement que dans les meilleurs jeux après des semaines et des mois de recherches méticuleuses ; consulter des critiques, rassembler des opinions et peut-être même louer ou emprunter à un ami pour être absolument certain que nous n’achetions pas une dinde. Une fois que nous nous sommes installés et que nous avons enfin commencé à jouer, le simple manque de quoi que ce soit d’autre à jouer signifiait que nous tirions chaque goutte de plaisir du logiciel, bon ou mauvais, et essayions de faire durer l’expérience aussi longtemps qu’humainement possible. .

Maintenant, nous sommes plus âgés, bien sûr, et c’est l’inverse. Nous avons plus de revenus disponibles — pas beaucoup, vous comprenez, mais assez pour acheter un jeu vidéo sans avoir à attendre les anniversaires ou Noël. Cependant, nous manquons incroyablement de temps ces jours-ci, et avec tant d’autres jeux en lice pour notre attention, nous ne pouvons souvent plus supporter l’idée de gratter la surface de jeux qui offrent plus que ce que nous pouvons gérer – surtout avec le sentiment insignifiant qu’ils ont été rembourrés pour les joueurs avec beaucoup plus de temps libre.

Ne vous méprenez pas, certains jeux ont besoin de plus de 60 heures pour raconter leur histoire, pour vraiment révéler les détails et explorer les profondeurs de leurs mécanismes… mais la plupart ne le font absolument pas.

Pour cet écrivain, c’est la même chose avec les films ; certains films ont besoin de trois heures ou plus pour raconter leur histoire, mais la brièveté est également une aubaine, et 90% des sorties en salles seraient améliorées si elles duraient 90 minutes. Bien sûr, les opinions différeront à ce sujet – les plaintes à l’adresse habituelle – mais à notre avis, un grand nombre de films et de jeux pourraient faire l’objet d’un resserrement dans le département du comptage des heures. Ce serait bien de ne pas avoir à consulter autant How Long To Beat, mais nous y sommes,

Metroid Dread a été acclamé presque universellement lors de sa sortie plus tôt ce mois-ci, bien que nous ayons remarqué un murmure en ligne se plaignant de sa longueur. Il y a évidemment un facteur ici concernant la proposition de valeur d’un jeu à 60 $, mais c’est difficile à analyser car la valeur de 60 $ variera d’une personne à l’autre.

Image : Nintendo

Au dire de tous, une première partie de Metroid Dread prendra 8 à 10 heures au joueur moyen, bien que les parties suivantes soient évidemment beaucoup plus rapides. Pour cet écrivain, c’est une bonne partie du temps. Bien sûr, nous sommes loin des 275 heures (ou plus) que nous avons apparemment consacrées à Animal Crossing: New Horizons, ou des 280 heures enregistrées sur Breath of the Wild au cours des quatre dernières années et demie, mais c’est parfaitement longueur de jeu respectable – loin d’être un jeu long par rapport à ces exemples, mais en aucun cas «court» dans nos livres.

Nous avons une liste entière consacrée aux jeux Switch courts, et nous les avons définis comme des jeux que vous pouvez terminer en une seule séance, peut-être deux. Environ trois heures est l’endroit idéal, même si nous nous étirons jusqu’à cinq ou six heures d’un coup. Au-delà de cela et selon notre mesure, vous êtes hors de la catégorie « jeu court » et dans le domaine du « jeu » ordinaire.

Ou es-tu? Peut-être que notre définition est de travers par rapport à l’opinion publique ! Si vous prévoyez de passer 40 à 60 heures avec votre jeu moyen, une balade de 8 heures autour de ZDR sera une légère expérience. Dans cet esprit, nous vous invitons à voter dans le sondage ci-dessous et à nous faire savoir ce qui constitue un jeu court pour vous.

N’hésitez pas à nous faire savoir vos jeux courts préférés – ou les jeux que vous souhaitez être un peu plus courts – dans les commentaires ci-dessous. Sinon, expliquez-nous en détail comment Kill Bill aurait été amélioré s’il y avait eu trois films au lieu de deux misérables.