Combien d’or devriez-vous avoir en portefeuille en période de ralentissement économique ?

Un investisseur averse au risque qui privilégie la stabilité du portefeuille à l’appréciation du portefeuille peut allouer un pourcentage plus élevé à l’or.

Les catastrophes naturelles peuvent entraîner des pertes économiques et commerciales massives, et des corrections boursières à court terme s’ensuivent souvent. Par conséquent, les experts disent qu’une excellente approche pour protéger son portefeuille d’investissement contre les ralentissements économiques pourrait consister à allouer un pourcentage spécifique du portefeuille à l’or.

Anup Bansal, directeur des investissements chez Scripbox, déclare : « L’or, en tant que classe d’actifs, constitue une couverture contre l’inflation et offre une diversification lorsque les actions ne se portent pas bien. Ce n’est pas une performance constante d’une année sur l’autre. Il n’a pas non plus de flux de trésorerie comme les capitaux propres et les actifs de dette. Cela dit, historiquement, l’or s’est avéré avoir une réserve de valeur.

Les marchés peuvent être impactés à court terme, mais ils ne resteront pas négatifs très longtemps, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation extrême semblable à celle d’une guerre mondiale. En cas de ralentissement – ​​qu’il soit dû à des cycles économiques ou à des catastrophes naturelles – les marchés boursiers ont tendance à se redresser au cours de la seconde moitié. Par conséquent, il n’est pas conseillé d’augmenter son allocation d’or au-delà de la limite prescrite simplement en raison de catastrophes naturelles.

Les experts disent que les métaux précieux comme l’or se sont avérés à maintes reprises être une valeur refuge en période de ralentissement économique. En regardant les catastrophes naturelles du passé, les actions et les indices boursiers ont réagi négativement, ce qui a stimulé la demande des investisseurs pour l’or. Par exemple, après le désastreux tremblement de terre du Sichuan en mai 2008, les prix de l’or avaient augmenté de près de 10,74 % le 15 juillet. En revanche, le S&P 500 a perdu 13,44 % au cours de la même période.

Cela dit, Arshad Fahoum, directeur des produits, Market Pulse Technologies, déclare : « Sur des horizons temporels plus longs tels que 15 ans ou plus, les rendements des investissements dans l’or ont toujours été inférieurs à ceux des indices boursiers de référence. Ainsi, il serait préférable d’augmenter ses investissements en or immédiatement après la survenance d’une catastrophe naturelle et éventuellement de réduire ses positions dans le métal précieux pour réinvestir en actions, une fois que l’économie montre des signes de stabilité.

Lors de l’allocation, environ 10-15 pour cent de son portefeuille d’investissement global à l’or est une bonne pratique comme protection contre les ralentissements économiques.

Fahoum de Market Pulse déclare : « Une meilleure réponse à cette question peut être recherchée en se posant deux questions simples : quel est le profil de risque de l’investisseur et quel est l’état de l’économie ? Il ajoute : « Un investisseur averse au risque qui privilégie la stabilité du portefeuille à l’appréciation du portefeuille peut allouer un pourcentage plus élevé à l’or. Outre la probabilité d’une catastrophe naturelle, si l’économie est à la baisse ou tirée par la stagnation, augmenter ses positions en or pourrait être une meilleure alternative.

Cependant, les experts du secteur affirment que si l’économie reflète une trajectoire de croissance forte, investir dans des instruments de capitaux propres pourrait être plus lucratif.

Ashraf Rizvi, fondateur et PDG de Digital Swiss Gold and Gilded, déclare : « Pour ceux qui ont la chance de gérer un portefeuille plus important, l’investissement dans l’or dépend de l’appétit pour le risque et de la composition des actifs des investisseurs, pas seulement du pouvoir d’achat. Tout en investissant dans l’or, il faut s’assurer qu’ils pèsent leur investissement dans l’or par rapport à tous les autres actifs de leur portefeuille et pas seulement aux actions. »

Il ajoute en outre : « L’or peut diversifier le risque de marché et l’avantage de prix qui l’accompagne est un sous-produit rentable de l’investissement ».

De plus, des études sur le comportement des investisseurs ont montré que les gens ne comptabilisent généralement pas de bénéfices en or. En règle générale, les experts disent qu’une allocation cohérente de 5 à 10 pour cent peut fournir une diversification adéquate et une couverture contre le risque d’inflation.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.