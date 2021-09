combien et comment cela profite à notre santé

22/09/2021 à 9h30 CEST

En 1999, l’initiative est née en Europe pour célébrer une semaine de la mobilité. Jusqu’à relativement récemment, beaucoup ne comprenaient pas la nécessité de ce type d’initiatives. Mais sa pertinence d’un point de vue environnemental, mais aussi d’un point de vue sanitaire, devient chaque jour plus évidente.

Il suffit de prendre en compte les données fournies par l’OMS : 91% de la population vit dans des endroits où la qualité de l’air dépasse les limites de pollution recommandées dans ses directives.

Notre modèle de mobilité actuel est l’un des principaux générateurs d’émissions de CO2.

Selon le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, les transports représentent 25 % des émissions totales de effet de serre en Espagne, dont le transport routier représente près de 95 %.

Compte tenu de ces données, la nécessité de promouvoir des initiatives de mobilité plus durables pour réduire les émissions et améliorer la qualité de l’air devient plus évidente.

L’un d’eux est l’utilisation du vélo, un moyen de transport de plus en plus répandu. À cet égard, il existe de nombreuses villes qui favorisent la construction d’infrastructures urbaines qui favorisent leur utilisation, car il s’agit d’un environnement sain et durable.

Selon les dernières données du Baromètre du vélo en Espagne, préparé par la DGT et le RCxB (Réseau des villes pour le vélo), plus de la moitié des Espagnols âgés de 12 à 79 ans utilisent le vélo avec une certaine fréquence.

Un chiffre qui représente une augmentation de près de 4,5 millions d’usagers depuis 2009, et qui montre que la dynamique des transports évolue vers un modèle plus sain et plus durable.

Moyens de transport alternatifs

Mais il existe d’autres alternatives comme l’utilisation d’une trottinette électrique, les transports en commun ou, tout simplement, la marche, alternative doublement bénéfique puisque cet exercice contribue à la fois à la préservation de l’environnement et aux soins de santé, notamment cardiovasculaires.

Selon les recommandations de l’OMS, il est nécessaire de consacrer au moins 150 minutes (deux heures et demie) par semaine à la pratique d’une activité physique aérobie d’intensité modérée, bien que si possible il soit recommandé de l’augmenter à 300 minutes (5 heures) par semaine.

Pour les experts de la santé de Sanitas, c’est un objectif réalisable car avec une marche quotidienne de 6 000 pas par jour, ces recommandations saines seraient remplies, exerçant une amélioration de la condition physique, tout en générant un impact positif sur l’environnement.

Bien que l’option de voyager à pied ne soit pas toujours viable, surtout dans les grandes villes, il existe toujours la possibilité de parcourir au moins une partie du trajet à pied.

Avantages pour la santé des personnes et de la planète

La contribution à l’environnement que nous pouvons apporter en utilisant ces modes de transport alternatifs à la voiture a également des avantages physiques et mentaux. En voici quelques uns:

Des villes plus propres : les vélos, les véhicules électriques ou la marche sont des options qui ne polluent pas. Mais, en plus, ils contribuent à réduire le bruit causé par les voitures à combustion.

Leur utilisation contribue à réduire la pollution de l’environnement, ce qui signifie éviter les maladies associées à la pollution, telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer du poumon et les maladies respiratoires.

Aide à lutter contre le changement climatique : En réduisant ou en éliminant les émissions de gaz polluants, il contribue également à freiner d’autres problèmes tels que l’effet de serre et le réchauffement climatique qui sont à l’origine du changement climatique. Il améliore l’humeur et réduit le stress : Pédaler ou marcher aide à réduire impact des tensions et du stress générés par le rythme de la vie quotidienne.

«Lorsque nous faisons du sport, notre corps génère des endorphines. Ces hormones sont responsables de réduire la sensation de douleur, d’atténuer l’anxiété et les symptômes dépressifs, et, en outre, elles sont responsables de l’amélioration de notre bien-être émotionnel, qui a été fortement affecté au cours de la dernière année. L’étude Sanitas sur le bien-être émotionnel a révélé que 37% des Espagnols souffraient d’un certain type de sentiment d’angoisse et d’inconfort émotionnel, et les balades à vélo peuvent aider à soulager ces symptômes », explique Margarita Carrasco, psychologue à BluaU de Sanitas.

Bénéfices pour la mémoire : Étant un exercice d’aérobie, l’activité physique dérivée de la marche ou du vélo augmente le flux sanguin vers des parties très spécifiques du cerveau, ce qui aide à maintenir une bonne mémoire et une bonne activité mentale. Qualité du sommeil : profiter des déplacements quotidiens pour bouger votre corps et maintenir un mode de vie actif peut être très bénéfique pour obtenir un sommeil réparateur. Parce que, grâce à l’exercice, diverses hormones sont sécrétées qui augmentent la relaxation physique et mentale. De plus, cela aide à arrêter les soucis quotidiens, car c’est une activité qui demande de la concentration, soulageant ainsi la charge mentale. Tout cela contribue à améliorer la qualité du sommeil et, ensemble, améliore le bien-être émotionnel.Il prévient l’obésité et contrôle le taux de cholestérol : il aide à contrôler ou à réduire le poids et ainsi éviter l’obésité. « L’exercice physique régulier augmente le taux métabolique, active nos muscles et est capable de brûler les graisses corporelles lorsqu’il est associé à une bonne nutrition, ce qui prévient l’apparition d’éventuels problèmes tels que le cholestérol ou l’hypertension. C’est une activité parfaite pour rester actif sans faire beaucoup d’effort, elle peut également être pratiquée à tout âge et à toute condition physique », explique Jesús Hernández, coach de Sanitas BluaU. Elle renforce tous les muscles : même si on pourrait penser que ces activités vont Ils ne renforcent que les muscles des jambes, la vérité est que, lors du pédalage, de la marche et même de la conduite d’un scooter électrique, les muscles des fesses, des quadriceps et des mollets sont activés. Mais aussi l’avant des hanches, ainsi que les abdominaux pour l’équilibre.

Et n’oubliez pas que les muscles des bras et des épaules sont également activés et renforcés en tenant le guidon ou en les déplaçant naturellement lors de la marche.