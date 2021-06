Combien êtes-vous prêt à sacrifier pour le confort ?

Les FreeBuds 4 sont le plus récent membre de la famille de produits audio en constante expansion de Huawei.

De nouveaux vrais écouteurs sans fil sortent chaque semaine, donc Huawei a du pain sur la planche pour faire ressortir les FreeBuds 4. Ce n’est pas seulement une concurrence externe – les FreeBuds 4 affrontent les propres FreeBuds 4i de Huawei (qui sont moins chers, mais toujours bons) et FreeBuds Pro (en théorie plus chers, mais objectivement meilleurs).

Alors, comment cet enfant du milieu peut-il se faire remarquer ? Notre revue Huawei FreeBuds 4 vous donne un aperçu.

À propos de cette revue Huawei FreeBuds 4: J’ai utilisé les Huawei FreeBuds 4 pendant sept jours, avec la version logicielle 1.9.1.188. Huawei a fourni l’unité d’examen FreeBuds 4 à Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur les FreeBuds 4

Huawei FreeBuds 4: 129 £/149 € (réductions et promotions fréquentes disponibles)

Les FreeBuds 4 sont l’option milieu de gamme de la gamme de véritables écouteurs sans fil de Huawei.

Comme les FreeBuds 4i et FreeBuds Pro, ce sont des écouteurs à suppression active du bruit (ANC), ce qui signifie que de minuscules microphones internes émettent des ondes sonores à certaines fréquences pour lutter contre le bruit externe. Contrairement aux deux autres produits, les FreeBuds 4 sont «ouverts», ce qui signifie qu’ils n’ont pas les embouts en silicone qui entrent dans vos conduits auditifs, laissant vos conduits auditifs semi-ouverts.

Le titre de gloire de FreeBuds 4 est une « toute nouvelle » fonction adaptative de suppression du bruit, qui est censée ajuster la suppression du bruit en fonction de la taille et de la forme uniques de vos oreilles. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez vraiment tester, alors faites-en ce que vous voulez.

Comment est la conception?

Ce que j’aime le plus dans le design des FreeBuds 4, c’est à quel point ils sont confortables et « faciles à vivre ». Parce qu’ils ne se branchent pas sur vos conduits auditifs, ils ne sont pas inconfortables à porter après des sessions d’écoute prolongées, en supposant que vous puissiez bien les porter. La qualité sonore et l’isolation se font au détriment de la conception ouverte, mais beaucoup de gens sont ouverts à ce compromis – il suffit de regarder la popularité des AirPod. De plus, si vous voulez ou devez rester conscient de votre environnement tout en écoutant, ce sont une bonne option.

Le FreeBuds 4 ressemble beaucoup à son prédécesseur direct, le FreeBuds 3. La principale différence est que le boîtier est maintenant légèrement plus petit et plus léger. Les écouteurs eux-mêmes sont plus courts d’un ou deux millimètres, mais se ressemblent par ailleurs. Huawei semble se contenter de réutiliser un design qui rappelle les AirPod d’origine d’Apple.

Les Huawei FreeBuds 4 sont disponibles dans des coloris blanc ou argent – ​​la version blanche vue dans cette revue est propre, mais peut sembler plutôt fade. J’apprécie la finition du boîtier, qui est légèrement plus adhérente et moins sujette aux empreintes digitales que celle du 4i et du boîtier FreeBuds 3 de l’année dernière.

Comment est la qualité sonore et l’ANC?

Il n’y a aucun moyen de contourner cela : la conception ouverte des Huawei FreeBuds 4 affecte la qualité sonore.

Sans embouts en silicone pour isoler les haut-parleurs, le son sort de vos oreilles, vous devrez donc écouter à un volume plus élevé. À titre de comparaison, je pouvais utiliser le FreeBuds 4i à 25 % du volume sur mon ordinateur portable, mais lorsque je suis passé au FreeBuds 4, j’ai dû augmenter le volume à 70 % pour une expérience similaire. C’est bien dans un environnement calme comme mon jardin, mais le manque d’isolement rendra l’écoute dans des environnements bruyants beaucoup moins agréable qu’elle ne pourrait l’être. Écouter à un volume élevé n’est pas non plus bon pour la santé à long terme de vos oreilles.

La réponse des basses semblera plus silencieuse qu’elle ne le devrait, ce qui n’est qu’une autre conséquence d’un conduit auditif desséché. Ce ne sont pas des écouteurs pour vous si vous aimez les basses percutantes ou si vous écoutez beaucoup de rap, de R&B ou d’autres genres qui reposent sur la basse.

Si vous acceptez les limites de leur conception ouverte, les FreeBuds 4 sonnent plutôt bien.

D’un autre côté, si vous détestez les écouteurs qui noient les voix et les sons aigus dans des basses excessives, vous adorerez les FreeBuds 4. Ils atténuent les graves, vous permettant d’entendre plus facilement les harmoniques vocales et des cordes.

Cela ne veut pas dire que les FreeBuds 4 sonnent mal. Si vous acceptez les limites de leur conception ouverte, ces véritables écouteurs sans fil sonnent plutôt bien. Il y a beaucoup de gens qui détestent la sensation de « stéthoscope » des écouteurs intra-auriculaires. Pour eux, les FreeBuds 4 sont une option solide.

Huawei prétend avoir amélioré l’ANC sur le FreeBuds 4 par rapport à son prédécesseur. C’est peut-être le cas, mais je n’ai pas entendu de différence significative. En fait, j’ai à peine remarqué l’ANC dans la plupart des situations. Ces écouteurs ne sont pas un bon achat pour la suppression du bruit.

Comment est la durée de vie de la batterie?

Les FreeBuds 4 ont une autonomie de quatre heures avec la suppression du bruit désactivée. L’activation de l’ANC réduira la durée de vie de la batterie à seulement 2,5 heures. Compte tenu de l’imperceptibilité de l’ANC, la plupart des utilisateurs doivent désactiver cette fonctionnalité.

La batterie à l’intérieur du boîtier apporte encore 22 heures (ANC désactivé) à la table. En fonction de vos habitudes d’utilisation, cela signifie que vous pouvez charger le boîtier le lundi et ne pas vous en soucier avant le mercredi ou le jeudi. Bien sûr, si vous utilisez beaucoup les écouteurs, vous devrez les remettre dans l’étui toutes les trois ou quatre heures.

Le chargement des écouteurs à l’intérieur du boîtier prend environ une heure. C’est aussi le temps qu’il vous faudra pour charger le boîtier. Le boîtier lui-même se charge via USB-C. Il existe également une version du FreeBuds 4 livrée avec un étui qui peut être chargé sans fil, bien qu’il ne soit pas disponible à l’achat au moment de la rédaction.

Les FreeBuds 4 ne prennent pas en charge la recharge sans fil, ce qui est un pas en arrière par rapport aux FreeBuds 3.

Quatre heures d’autonomie de la batterie ne sont pas spectaculaires de nos jours – même les FreeBuds 4i de 80 £ de Huawei offrent jusqu’à 10 heures sur une seule charge, mais avec une batterie plus petite dans le boîtier. Les Galaxy Buds Plus de Samsung ont quant à eux atteint plus de 11 heures d’écoute lors de nos tests (également avec une batterie plus petite dans le boîtier).

Quelles sont les autres fonctionnalités du FreeBuds 4 ?

Les FreeBuds 4 sont presque identiques aux FreeBuds 3

Les FreeBuds 4 disposent de la connectivité Bluetooth 5.2 et prennent en charge le multipoint Bluetooth. Cela signifie que vous pouvez les connecter, par exemple, à votre ordinateur portable et à votre smartphone en même temps, ce qui est idéal pour prendre des appels sans perdre de temps. Personnellement, je trouve cette fonctionnalité un peu ennuyeuse, mais vous pouvez la désactiver à partir de l’application compagnon Huawei AI Life.

AI Life vous permet de vérifier la durée de vie de la batterie de l’étui et de chaque écouteur, de basculer les connexions Bluetooth et de personnaliser les gestes tactiles. En parlant de cela, il est bon de voir que les FreeBuds 4 ont maintenant des gestes de balayage pour ajuster le volume, en plus des doubles tapotements (pour le contrôle de la lecture) et des pressions (pour basculer l’ANC).

La fonction Find My Earphones dans AI Life vous permet de jouer sur chaque écouteur au volume maximum, vous permettant potentiellement de les trouver lorsque vous les égarez inévitablement.

Enfin, la détection d’usure arrête la lecture lorsque vous retirez les écouteurs et la reprend lorsque vous les remettez en place. C’est génial (et aide à la durée de vie de la batterie), mais malheureusement cette fonctionnalité ne fonctionne qu’avec les téléphones, pas les ordinateurs portables.

Rien d’autre?

L’affaire: L’étui FreeBuds 4 est bien fait. Il est également très facile d’en retirer les écouteurs, contrairement aux FreeBuds 4i.

Compatibilité: Huawei enregistre certaines fonctionnalités pour son écosystème, y compris les appareils alimentés par son nouveau (-ish) système d’exploitation Harmony. Ceux-ci incluent un couplage rapide et la possibilité de transférer la lecture d’un smartphone vers un téléviseur ou une tablette Huawei couplé avec les FreeBuds. La bonne nouvelle est que vous ne manquez aucune fonctionnalité cruciale si vous les utilisez avec des appareils d’autres marques.

Résistance à l’eau: Vous pouvez utiliser les FreeBuds 4 en toute sécurité sous la pluie, grâce à la certification de résistance à l’eau IPX4.

Spécifications de FreeBuds 4

Huawei FreeBuds 4Taille

Huawei FreeBuds 4:

Écouteurs : 41,4 x 16,8 x 18,5 mm

Boîtier : 58 (diamètre) x 21,1 mm

Poids

Huawei FreeBuds 4:

Écouteurs : 4,1 g

Étui : 38g

Connectivité

Huawei FreeBuds 4:

Bluetooth 5.2

Connexion à deux appareils

Capteurs

Huawei FreeBuds 4:

Toucher : faites glisser, appuyez deux fois, appuyez et maintenez

Détection on/off de l’oreille

Batteries

Huawei FreeBuds 4:

Par écouteur : 30mAh

Boîtier de charge : 410 mAh

4h de lecture de musique par charge (ANC désactivé) ;

2,5h de lecture de musique par charge (ANC activé)

22h de lecture de musique avec étui inclus (ANC off)

14h de lecture de musique avec étui inclus (ANC activé)

Mise en charge

Huawei FreeBuds 4:

USB-C

Temps de charge – écouteurs : ~1h

Temps de charge – étui (pas d’écouteurs): ~1h

Orateur

Huawei FreeBuds 4:

14,3 mm dynamique

l’audio

Huawei FreeBuds 4:

Suppression active du bruit

Annulation du bruit d’appel

Résistance à l’eau

Huawei FreeBuds 4:

IPX4

Couleurs

Huawei FreeBuds 4:

Silver Frost, Blanc Céramique

Valeur et concurrence

Huawei FreeBuds 4

Écouteurs ouverts extrêmement confortables

Si légers et discrets que vous oublierez peut-être que vous les portez. Avec des fonctionnalités et une qualité sonore décentes, les FreeBuds 4 sont l’une des rares options restantes pour les fans d’écouteurs sans fil à ajustement ouvert.

À leur prix de lancement de 129 £, les FreeBuds 4 sont 40 £ moins chers que les FreeBuds 3 il y a deux ans, mais la concurrence est plus forte aujourd’hui.

L’alternative la plus évidente aux FreeBuds 4 ouverts sont les Apple AirPods, l’OG des véritables écouteurs sans fil. Disponibles à 159 £ ou 179 €, les boutons Apple ont une apparence et un fonctionnement très similaires (ce n’est pas un accident). Le Samsung Galaxy Buds Live (159 £) manque également d’embouts en silicone, mais la qualité sonore est variable en fonction de l’ajustement (une conséquence typique des écouteurs ouverts).

Les options s’élargissent considérablement si vous examinez les options équipées d’embouts en silicone à étanchéité passive. Les Amazon Echo Buds (2e génération) (119 $) restent une excellente option pour ceux qui recherchent l’ANC dans un package bien équilibré, et le nouveau Sony WF-1000XM4 est encore meilleur, mais plus cher. Malheureusement, les deux paires ne sont actuellement pas largement disponibles en Europe, mais les acheteurs américains devraient absolument les considérer. Pendant ce temps, les Galaxy Buds Pro de Samsung (219 £) offrent une autonomie de batterie exceptionnelle et un ANC décent.

La concurrence la plus forte pourrait venir des autres véritables écouteurs sans fil de Huawei.

Mais la concurrence la plus forte pourrait venir des autres véritables écouteurs sans fil de Huawei. Le FreeBuds Pro, lancé à la fin de l’année dernière, offre toutes les mêmes fonctionnalités que le FreeBuds 4, avec une qualité sonore supérieure, un ANC réellement efficace et une bien meilleure autonomie de la batterie. Au moment d’écrire ces lignes, ils sont moins chers que les FreeBuds 4, à 116 £, ce qui rend très difficile de recommander le nouveau modèle, à moins que vous ne vouliez vraiment des écouteurs ouverts.

Test Huawei FreeBuds 4 : Le verdict

Il y a deux ans, j’ai testé les FreeBuds 3 et je les ai vraiment aimés. Entre-temps, l’industrie a évolué, améliorant la qualité sonore, la durée de vie de la batterie et les conceptions à tous les niveaux. Les FreeBuds 4 se sentent figés dans le temps – en effet, il n’y a pas grand-chose de nouveau à dire lorsque vous les comparez à leur prédécesseur.

Les FreeBuds 4 se sentent figés dans le temps.

Si vous recherchez de véritables écouteurs sans fil à ajustement ouvert, les FreeBuds 4 sont une option décente. Ils sont très confortables, ils sonnent bien et la durée de vie de la batterie (avec l’étui inclus) est satisfaisante.

Mais si vous voulez une qualité sonore supérieure, une isolation passive et une véritable suppression active du bruit, il existe de nombreuses meilleures options, y compris le propre FreeBuds Pro de Huawei.

