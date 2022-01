Combien facturez-vous si vous êtes en congé de maladie à cause de Covid, ou confiné pour avoir été en contact étroit | Vie

La variante Omicron du coronavirus bat des records d’infection. Qu’elle soit grave ou bénigne, la décharge Covid est obligatoire. Celui des contacts étroits aussi. Comment cela affecte-t-il le niveau de salaire?

Grâce aux vaccins, la variante omicron de covid produit des effets plus doux, et il n’y a pas autant de revenus que dans les vagues et variantes précédentes.

Mais c’est une variante très contagieuse, et même les personnes vaccinées ne sont pas à l’abri de la contagion. On estime que le pic arrivera en janvier, quelques jours après les réunions de famille de Noël.

Si vous attrapez le coronavirus ou avez été en contact direct avec une personne qui en est atteinte, il est obligatoire d’isoler, et vous devez donc prendre un congé de maladie.

Le passeport COVID devient quelque chose de nécessaire au quotidien. Pour notre confort, il est préférable de le transporter sur votre mobile et c’est pourquoi nous allons vous expliquer comment nous pouvons le faire.

Comment cela affecte-t-il votre salaire si vous attrapez Covid? Cela affecte-t-il la même chose si vous n’êtes pas malade, mais que vous devez vous enfermer pour être en contact direct avec une personne malade ?

Comme l’explique Business Insider, bien sûr, tous les congés de maladie sont gérés par la Sécurité sociale.

Dans la section Covid-19 du corps lui-même, il est expliqué que lUn congé de maladie dû au Covid est traité comme une incapacité temporaire due à une maladie courante.

Puisqu’il s’agit d’une hypothèse dérivée d’un accident du travail, La sécurité couvre le salaire des cotisants, mais pas complètement.

Pendant le temps que le patient Covid est en arrêt maladie, touchera 75 % de votre salaire. Il lui est également interdit de travailler à ce moment-là.

C’est-à-dire que même si le coronavirus ne vous donne qu’un rhume ou une grippe et que vous pouvez travailler à distance à domicile, si vous demandez à partir, vous ne pourrez pas le faire.

Et qu’arrive-t-il aux personnes qui ne sont pas infectées mais doivent se confiner parce que ont-ils été en contact direct avec une personne malade ? Au niveau du travail, les congés de maladie sont considérés comme les mêmes, et donc la coupe est la même : 75 % du salaire.

Il est important de savoir que ceux qui ils sont vaccinés Avec une ligne directrice complète, s’ils ont été en contact direct avec des personnes infectées, vous n’avez pas besoin de vous enfermer, s’ils ne sont pas malades. Pourtant il n’est pas nécessaire de demander le retrait.

L’arrêt maladie est traité comme un autre, l’entreprise s’en charge, sauf si vous êtes indépendant.

Cela ne fait jamais de mal de connaître ces informations, même si nous espérons que vous n’en aurez pas besoin …