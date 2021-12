Combien gagne Hacienda avec la loterie de Noël 2021 ?

20/12/2021 à 10h32 CET

PE

autorités fiscales pourra « gagner » cette année 156,5 millions d’euros avec le Loterie de Noël 2021 si les trois premiers prix sont distribués, selon les calculs des Techniciens du Ministère des Finances (Gestha).

Dans le cas où tous les dixièmes gagnants du tirage au sort seraient vendus, l’Administration publique collectera 123,8 millions de Gordo, 29,2 millions supplémentaires du deuxième prix et 3,4 millions du troisième prix.

Le premier prix s’élève à 400 000 euros le dixième, dont 72.000 euros de prélèvements sur la taxe de loterie. Compte tenu du fait qu’il existe 172 séries, la perception fiscale s’élèverait à 123,8 millions d’euros. Ici, vous pouvez vérifier la valeur de tous les prix.

En revanche, dans les deuxième et troisième prix (attribués respectivement à 125 000 et 50 000 euros), les retenues s’élèvent respectivement à 17 000 et 2 000 euros par dixième lauréat.

De cette façon, le « bonus » pour les caisses publiques est maintenu puisque le minimum exonéré d’impôt a été augmenté le 1er janvier de l’année dernière 2020 à 40 000 euros contre 20 000 euros exonérés en 2019. Ici, vous pouvez consulter la Loterie de Noël 2021.

De même, les techniciens du Trésor préviennent qu’en ce qui concerne le type de contrats d’assurance qui « vous rendent vos impôts de loterie », la perception d’une compensation équivalente à l’impôt retenu est soumise à l’impôt en tant qu’augmentation des capitaux propres, de sorte que ceux qui ont la chance d’avoir un dixième gagnant » devraient l’inclure dans votre déclaration de revenus correspondant à l’année au cours de laquelle ils la reçoivent, ainsi que le reste de leurs déclarations soumises au barème général ».

En revanche, malgré le fait que les lots soumis à la taxe de loterie n’aient diminué que de 3,5% en 2020, Gestha s’étonne que la crise du coronavirus ait également affecté les lots reçus par les fondations, les associations et les organisations à but non lucratif. le tirage de Noël, en baisse de 78% par rapport à 2019, à 94,5 millions obtenus lors des trois premiers lots.

Cette perte de 337 millions de lots des personnes morales a été compensée par la 275 millions d’augmentation des lots remportés par les familles, qui de l’avis de Gestha annonce un retour à la normalité et une réflexion selon laquelle « les prix sont facturés par les personnes, pas les entreprises ».

En ce sens, les techniciens du Trésor rappellent que depuis que la collecte des prix par les entreprises s’est envolée en 2017, ils ont insisté pour modifier la loi afin de empêcher les entreprises et les entités de subir des pertes ou partiellement exonéré, ne payez pas d’impôt et obtenez le remboursement de la retenue à la source de 20 %.

De l’avis de Gestha, une première étape « décisive » avec la loi anti-fraude qui a établi une disposition légale pour que la Société nationale des loteries et des paris et l’ONCE rendent compte mensuellement à l’AEAT des prix payés et identifient le destinataire et son représentant légal, la date du tirage ou du pari, la date de paiement du prix et le mode de paiement.

Selon les calculs des techniciens du Trésor, jusqu’en octobre de cette année les personnes morales auraient gagné 3,8 millions en lots de loterie de plus de 40.000 euros chacun, un chiffre très loin des 340 millions atteints au cours de la même période de 2020.

Prix ​​suspects

Les techniciens continuent d’exiger que l’AEAT leur permette d’ouvrir une enquête fiscale et un programme de blanchiment d’argent aux fondations, associations et autres entités à but non lucratif qui accumulent 98,2% des 714 millions de lots obtenus par les personnes morales depuis 2017, ainsi que des personnes ayant remporté de beaux lots dans différentes tombolas, avant que ne soit prescrite la possibilité d’enquêter sur les fraudes qui auraient pu être commises.

En el marco de la reforma tributaria del próximo año, los técnicos de Hacienda piden al Gobierno que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros, puesto que consideran que así se desincentivaría el juego, además de quoi Ils ne voient aucune justification fiscale pour qu’il ne paie pas d’impôts un gain aléatoire de 40 000 euros, et verser à la place une allocation de chômage ou une subvention de 1 000 euros.

Pour Gestha les récompenses ils n’ont pas d’impact sur l’impôt sur le revenu des gagnants, qui n’ajoutent à leur retour que les rendements générés par l’argent obtenu, comme les intérêts bancaires. En fait, ils ne les empêchent pas de demander des bourses, des prestations d’assistance ou d’autres aides publiques qui dépendent du revenu et non du patrimoine, puisque le montant de la bourse n’est pas inclus dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, bien qu’il devrait être inclus dans l’Impôt sur l’Equité s’il atteint le minimum régional pour le présenter.

Les techniciens ont insisté pour que pour mettre fin à la fraude fiscale Il n’est pas nécessaire d’augmenter les exonérations et de baisser les impôts, mais de lutter contre l’évasion fiscale en renforçant les pouvoirs et les responsabilités des techniciens du Trésor pour améliorer le contrôle et le recouvrement.