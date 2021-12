Combien gagnent les artistes par diffusion ? Voici la dernière ventilation

Crédit photo : Haithem Ferdi

Le rappeur T-Pain a relancé la discussion sur la question que tant d’acteurs de l’industrie de la musique se sont posées : « Combien les artistes gagnent-ils par stream ? » – avec une nouvelle publication sur les réseaux sociaux.

T-Pain (nom complet Faheem Rasheed Najm) a suscité la conversation entre les artistes, les professionnels de l’industrie musicale et les fans avec une publication et un tweet récents sur Instagram, qui incluent un graphique qui montre prétendument le nombre de flux requis pour gagner 1 $ sur les principales plateformes comme Spotify, Apple Musique et YouTube Musique.

Le diagramme allant au point a été publié à l’origine sur un subreddit appelé « r/coolguides », qui encourage les utilisateurs à partager des « guides de référence basés sur des images pour tout et n’importe quoi », selon sa description. Ce PO ne détaille pas les données derrière le graphique, mais un commentaire de Reddit a révélé que les informations avaient été extraites d’un site Web appelé Producer Hive.

Plus précisément, cette dernière source présente un graphique à deux colonnes, « plate-forme de streaming » et « taux de redevances », et l’actif a depuis fait son chemin sur d’autres plateformes sociales. Mais la ressource sur les profils Twitter et Instagram de T-Pain a simplement été modifiée pour refléter le nombre de flux nécessaires pour générer 1 $ sur la plupart des services les plus populaires d’aujourd’hui.

En creusant dans le nombre de flux requis « pour gagner 1 $ » selon le tableau mis à jour – et en répondant à la question centrale de « combien les artistes gagnent-ils par flux ? » – Napster de MelodyVR se classe au premier rang, avec 53 jeux pour 1 $ de paiement.

Ce graphique indique également que 78 flux de marée sont nécessaires pour générer 1 $ de redevances, contre 128 pour Apple Music, 156 pour Deezer, 249 pour Amazon Music, 315 pour Spotify, 752 pour Pandora et 1 250 pour YouTube Music. Les chiffres s’élèvent en grande partie à 1 $ chacun lorsqu’ils sont calculés par rapport aux taux de redevance réels par flux publiés par Producer Hive et sur Reddit.

Voici un autre aperçu de la répartition, présentée sous forme de paiements par flux au lieu de flux totaux par 1 $.

Il convient de souligner que ces tarifs sont pratiquement identiques à ceux publiés par Digital Music News il y a quelque temps, à l’exception d’une poignée de totaux qui ont légèrement changé entre-temps, mais sont mis à jour uniquement sur DMN.

Et comme nous l’avons noté, les taux de redevance précis (en particulier sur les services avec des versions premium et financées par la publicité) dépendent de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, le coût d’abonnement (et les spécificités publicitaires) dans la région à partir de laquelle les flux à portée de main dérivé.

De plus, les flux provenant de comptes premium paient plus que leurs homologues financés par la publicité, et sur la base d’un éventail de facteurs différents, certains artistes ont déclaré être payés à des taux de redevance bien inférieurs à ceux divulgués ci-dessus. Inutile de dire que ces considérations rendent de plus en plus difficile de répondre directement à la question que des milliers (et peut-être plus) se sont posées : « Combien les artistes gagnent par flux ? »

Sur ce front, à la suite d’une enquête de plusieurs mois l’année dernière, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a annoncé en octobre une « enquête officielle sur le streaming musical » et des plateformes telles que SoundCloud et Tidal ont déployé des modèles de paiement direct aux artistes – pour l’avantage particulier des créateurs indépendants qui ont des fanbases dédiées mais qui n’accumulent pas des milliards de streams.