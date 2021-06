Combien gagnent les streamers Twitch ? – Plus que tu ne le penses

Combien gagnent les streamers Twitch ? La réponse est que la diffusion en direct est plus lucrative que vous ne le pensez.

Un nouveau rapport d’un ancien économiste de Spotify a mis en évidence les avantages de Twitch pour l’industrie de la musique. Le rapport, intitulé “Twitch’s Rockonomics”, souligne en quoi la plate-forme diffère en payant d’abord les créateurs par rapport aux autres plates-formes de streaming musical.

Le rapport cite plusieurs exemples concrets d’artistes gagnant plus sur Twitch que sur les services de streaming musical. Les utilisateurs de Twitch passent en moyenne 15,8 heures par semaine sur la plate-forme, dépassant YouTube, TikTok et Spotify. Twitch diversifie également la source de revenus d’un artiste en attirant de l’argent de trois sources. Ceux-ci incluent les abonnements aux chaînes de créateurs, les dons des utilisateurs (bits) et les publicités.

Cela positionne Twitch comme une plate-forme « centrée sur l’utilisateur », plutôt que comme une plate-forme de distribution au prorata. Le prorata est la façon controversée dont la plupart des services de streaming musical répartissent leurs revenus d’abonnement. Pour le dire franchement, si vous recevez 1% de tous les flux ce mois-ci, vous recevez 1% de tout l’argent généré ce mois-là. Ce système n’est pas toujours juste et conduit à des abonnements subventionnant des artistes que l’abonné n’a jamais joués.

Combien gagnent les streamers Twitch ?

“Pour comparer les revenus des créateurs sur Twitch avec ceux du streaming mondial, le tarif par flux utilisé dans le modèle suivant est fixé à 0,003 $”, indique le rapport. C’est un tiers d’un cent, ou trois flux de chansons pour l’équivalent d’un centime. Les revenus de Twitch pour les streamers oscillent autour de 0,15 centimes de l’heure qu’un fan dépense en streaming. Cela signifie que si 1 000 fans passent quatre heures à regarder un artiste en streaming, cet artiste a gagné près de 600 $ cette nuit-là.

“Les chaînes établies qui ont eu plus de temps pour générer de la traction peuvent voir des revenus par heure au nord de 0,25 $, avec une augmentation jusqu’à 0,75 $ par heure regardée”, indique le rapport. Cela souligne également l’importance d’engager les superfans via des plateformes comme Twitch.

Laura Shigihara, compositrice de jeux comme Plants vs. Zombies et World of Warcraft, a partagé certaines données dans le rapport. Selon Shigihara, elle a gagné environ 8 000 $ par mois grâce à ses diffusions en direct sur Twitch. C’est plus de 10 fois les 700 $ qu’elle gagne par mois sur d’autres plateformes de streaming musical.

Un autre exemple cité dans le rapport est celui de Matt Heafy du groupe de heavy metal Trivium. Sa chaîne Twitch personnelle a recueilli 220 000 abonnés depuis qu’il a commencé à diffuser en direct sur la plate-forme en 2018. Le rapport a révélé que les revenus mensuels du leader de Trivium sur Twitch sont d’environ 10 000 $ par mois. C’est comparable aux 11 000 $ par mois que tout le groupe gagne grâce aux services de streaming et de vente de musique.