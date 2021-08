Combien gagnera-t-il une semaine après le transfert de Barcelone ? 10z viral

Lionel Messi a signé un contrat de deux ans avec le PSG (Photo: PSG via .)

Le PSG a peut-être réussi le meilleur transfert gratuit de l’histoire du football, mais avoir Lionel Messi dans vos rangs n’est certainement pas bon marché.

Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a signé un contrat de deux ans avec les géants français, avec l’option d’un troisième, moins de 24 heures après avoir donné une conférence de presse émouvante lors de ses adieux à Barcelone.

Messi est maintenant à Paris après avoir volé de Barcelone avec sa famille avec son dévoilement qui doit avoir lieu mercredi matin – qui peut être regardé en direct.

Les fans du PSG ont accueilli l’Argentin à l’aéroport et ont déjà afflué au Parc des Princes pour acheter des maillots et attendre son arrivée alors que l’excitation continue de croître dans la capitale française.

Messi a révélé avant de quitter Barcelone qu’il avait proposé de réduire de 50% son salaire afin de rester au Camp Nou, mais avec les finances du club en difficulté, un nouveau contrat n’a pas pu être conclu.

Le joueur de 34 ans devrait cependant être généreusement récompensé en salaire au PSG.

Combien gagne Lionel Messi par semaine de salaire au PSG ?

Les frais de transfert de Messi de Barcelone au PSG s’élevaient au total de 0 £.

Le contrat de Messi expirant à Barcelone cet été, il est devenu un agent libre et, par conséquent, a pu s’entretenir avec les clubs intéressés.

Messi devrait empocher environ 35 millions d’euros (29,6 millions de livres sterling) par an après impôts, plus des bonus, et il perçoit également des frais estimés à environ 25 millions de livres sterling en guise de bonus de signature.

En gros, cela revient à gagner 2,91 millions d’euros (2,47 millions de livres sterling) par mois, 729 000 euros (618 000 livres sterling) par semaine ou 104 000 euros (88 000 livres sterling) par jour.



