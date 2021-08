Combien Henry Cavill de The Witcher serait payé par épisode par Netflix

Kate Winslet a gagné 650 000 $ par épisode pour Mare of Easttown de HBO, tandis que le trio de stars (Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis) pour le renouveau de Sex and the City, And Just Like That, gagne chacun 650 000 $ à 750 000 $ pour chaque épisode. Pendant ce temps, Jeff Bridges reçoit 1 million de dollars par épisode de The Old Man pour FX sur Hulu, et (accrochez-vous les fesses) Chris Pratt gagne 1,4 million de dollars encore plus sain pour chaque tranche de son prochain thriller, The Terminal List, pour Amazon.