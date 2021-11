combien il a gagné en pay-per-view pour son combat avec Plant

Week-end dernier, Saúl Álvarez a éliminé Caleb Plant dans le combat le plus attendu de l’année -lors du onzième round-, remplissant sa promesse qu’il ramènerait l’Américain au tapis. De cette façon, Canelo a confirmé que c’est le meilleur livre pour livre aujourd’hui, Il a unifié les ceintures super moyennes et n’a pas déçu le public de boxe, qui a apprécié la soirée au MGM Grand de Las Vegas et aussi à la télévision.

Le combat contre Caleb Plant, un succès pour Canelo Álvarez.

Le combat, bien sûr, avait quelque chose de plus en jeu que la simple gloire sportive : comme cela arrive dans chaque événement de cette ampleur, des millions et des millions de dollars étaient sur la table. Le boxeur mexicain a risqué ses couronnes des catégories WBC, WBA et WBO pour arracher le sceptre FIB à Plant, ce qui augmentait l’attrait du litige et aussi le montant d’argent à distribuer.

Plus de millions pour le Mexicain pour son combat du week-end dernier.

Juste pour le simple fait de monter sur le ring, ce qui a été obtenu par les deux avait un plancher de 40 millions de dollars pour Álvarez et entre 10 et 13 millions de la devise américaine pour Plant. À ces chiffres, il faut ajouter les revenus qu’ils ont reçus pour le Pay Per View (PPV) de la télévisuelle, celles qui n’étaient pas envisagées dans l’indiqué antérieurement.

COMBIEN A ÉTÉ LA COLLECTION POUR LE PPV DE LA LUTTE ENTRE CANELO ET PLANTE ?

Comme le rapporte le journal El Universal, la transmission pour le Mexique via la chaîne TV Azteca a atteint des pics d’audience de 27,7 points : c’est-à-dire que sept Mexicains sur dix ont suivi le combat en direct de chez eux… Une vraie folie !

En revanche, aux États-Unis, le territoire sur lequel le combat a eu lieu, il y avait aussi des marques de disques, étant donné qu’il y avait plus de 800 000 ventes de Pay Per View (PPV), la méthode utilisée par les chaînes pour proposer la réservation ponctuelle de grands événements.

Canelo a éliminé Plant au 11e round.

Dans une information publiée par le journaliste Keith Idec de Boxing Scene, ces dernières données correspondent uniquement au pays nord-américain sur toutes les plateformes (câble, satellite et numérique). De cette façon, si ce qui est vendu à l’étranger est pris en compte, les chiffres seront évidemment plus élevés.

A été informé que le salon Canelo-Plant PPV est en passe d’atteindre 800 000 achats. Cela inclut uniquement les achats nationaux aux États-Unis, mais à partir de toutes les plateformes (câble, satellite et numérique). #CaneloPlant – Keith Idec (@Idecboxing) 11 novembre 2021

Le PPV pour la confrontation entre Saúl Álvarez et Caleb Plant, en charge de Premier Boxing Champions et ShowTime, Il avait une valeur de 79,99 $ par utilisateur, ainsi, rien qu’aux États-Unis, le montant d’argent empoché a atteint un chiffre exubérant de 64 millions de dollars.

A cela il faut ajouter les recettes au niveau international bien que, tant le boxeur mexicain que son homologue américain, ils recevront une somme choquante de billets supplémentaires de la distribution pour la télédiffusion du combat le week-end dernier, qui s’est avéré être un succès sportif (pour Canelo) et aussi économique.

Plant et lvarez empocheront plus de millions de dollars.

