Combien Kunal Nayyar a-t-il vraiment gagné pour chaque épisode de Big Bang Theory ? 10z viral

En tant que l’une des principales stars de la série, Kunal Nayyar a empoché un salaire assez important pendant son séjour dans “The Big Bang Theory”. Selon ., l’acteur avait un salaire de départ de 45 000 $ par épisode. C’était apparemment la même chose que sa co-star Simon Helberg, et les deux finiraient par gagner environ 150 000 $ par épisode au cours de la deuxième saison de la série. Cela a encore augmenté au cours des dernières saisons, s’établissant finalement à 600 000 $ par épisode.

Ce taux diffère légèrement de l’estimation de Celebrity Net Worth, qui place le salaire final de Nayyar à 800 000 $ par épisode. Quoi qu’il en soit, Nayyar – et Helberg (via Celebrity Net Worth) – gagnaient plus qu’un montant confortable pendant la diffusion de l’émission.

Peut-être pas autant que leurs autres co-stars, cependant. Jim Parsons est devenu l’acteur de télévision le mieux payé au monde en 2017, selon Forbes, gagnant 1,2 million de dollars par épisode vers la fin de la série. En comparaison, Johnny Galecki aurait fini par gagner 1 million de dollars par épisode (via .) et Kaley Cuoco a terminé la série avec 900 000 dollars par épisode.

