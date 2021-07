Combien la croisière dans la jungle d’Emily Blunt et Dwayne Johnson pourrait faire le week-end d’ouverture

Se déroulant en 1917, Jungle Cruise voit Frank Wolff de Dwayne Johnson, un capitaine de bateau fluvial, embauché par le Dr Lily Houghton d’Emily Blunt pour la transporter avec son jeune frère MacGregor, joué par Jack Whitehall, dans une expédition dans la jungle pour trouver l’arbre de vie. En chemin, ils rencontreront non seulement des animaux dangereux et divers obstacles naturels, mais devront également faire face à une expédition rivale dirigée par le prince Joachim de Jesse Plemons et guidée par Aguirre d’Édgar Ramírez. Jaume Collet-Serra a réalisé le long métrage à partir d’un scénario écrit par Michael Green, Glenn Ficarra et John Requa, et le cinéaste a récemment fait équipe avec Johnson sur Black Adam.