Combien la spirale de Chris Rock: du livre de Saw pourrait faire le week-end d’ouverture

Spiral: From The Book of Saw aurait été réalisé avec un budget de 20 millions de dollars avant les frais de marketing et, en général, pour qu’un film soit considéré comme un succès, il doit dépasser le double de son budget pour générer des bénéfices. Donc, s’il dépasse les 40 millions de dollars au pays plus les revenus internationaux (les films Saw rapportent historiquement environ la moitié de leurs revenus à l’étranger), le film Lionsgate pourrait être dans le vert … vous savez, après toutes les éclaboussures rouges sanglantes sur les écrans.