Combien le garde du corps de la femme du hitman de Ryan Reynolds pourrait gagner lors du week-end d’ouverture du box-office, malgré les critiques

The Hitman’s Bodyguard a été un succès surprise lors de sa sortie en 2017. Il a rapporté 176 millions de dollars dans le monde avec un budget modeste et a connu un week-end d’ouverture de plus de 20 millions de dollars au niveau national. En comparaison, le garde du corps de The Hitman’s Wife ne devrait gagner que 14 à 16 millions de dollars au cours de ses cinq premiers jours de sortie, selon The Wrap. Le film a ouvert ses portes mercredi dernier plutôt que la sortie traditionnelle du vendredi, bien que nous puissions nous attendre à ce que la majorité de ses revenus se produise du vendredi au dimanche.