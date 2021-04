Combien les 1000lb Sisters sont-elles payées pour le spectacle? ⋆ 10z viral

Tammy et Amy Slaton ont gardé des nouvelles de leurs revenus hors du public (Photo: TLC)

Tammy et Amy Slaton ont trouvé une renommée internationale grâce au succès de leur émission, 1000-lb Sisters.

Naturellement, de nombreux téléspectateurs ne peuvent s’empêcher de se demander combien les stars de télé-réalité gagnent de leur série à succès.

De plus, les sœurs sont également des YouTubers populaires, elles ont donc plusieurs flux de revenus qui pourraient les voir faire une banque pour le moment.

Voici ce que nous savons de leurs revenus et de leur valeur nette déclarée.

Combien les 1000lb Sisters sont-elles payées pour le spectacle?

Si juste, la paire a été assez discrète en ce qui concerne leurs gains.

En fait, Tammy a critiqué sur les réseaux sociaux sa situation financière perçue alors qu’elle critiquait un fan qui la traitait de riche.

Elle dit qu’elle est fauchée et qu’elle n’est pas trop payée, affirmant que TLC est riche, pas elle.

Les dames ne gagnent peut-être pas autant que certains le supposeraient (Image: TLC)

Cependant, les gens ont essayé de deviner ce que le duo pourrait gagner en regardant le niveau de rémunération des autres stars de TLC.

Les membres de la distribution de 90 Day Fiancé seraient payés entre 1000 et 1500 dollars par épisode.

Business Insider rapporte que le casting de Little People, Big World a gagné environ 7 000 $ à 10 000 $ par épisode.

«Par épisode, cela va du bas de gamme, comme 1 500 $ par épisode, à 3 000 $ au haut de gamme. Et puis après trois ans de succès, cela peut aller jusqu’à 7 000 $ à 10 000 $ par épisode. Après cela, vous commencez à passer au niveau Kardashian », a déclaré la publication.

Mélangez cela avec les revenus qu’ils pourraient tirer de plus de 439 000 abonnés YouTube.

Quelle est la valeur nette de Tammy et Amy Slaton?

Stars Offline estime qu’Amy Slaton a une valeur nette d’environ 250 000 $.

Ils estiment que Tammy Slaton a une valeur nette d’environ 100 000 dollars.

En savoir plus: actualités télévisées américaines



Bien sûr, le nombre pourrait être plus élevé après les gains qu’ils ont réalisés en signant pour une troisième saison de leur émission.

La nouvelle série de 1000lb Sisters est disponible en streaming sur Discovery +.

Vous avez une histoire Showbiz?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre J’adore avoir de vos nouvelles.



PLUS: La star des sœurs de 1000 lb, Amy Slaton, découvre qu’elle est enceinte après avoir été transportée à l’hôpital pour constipation



PLUS: Jerry Sykes, le petit ami de la star des sœurs de 1000 lb, Tammy Slaton, a une “ femme secrète ” qui a découvert la romance à la télévision





