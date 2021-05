Combien les acteurs de Friends ont-ils facturé pour leurs retrouvailles sur HBO? – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Dix-sept ans après la diffusion du dernier épisode de ‘Friends’, enfin, la rencontre tant attendue de ses six principaux acteurs arrive. L’un des moments les plus attendus des fans, déjà l’un des événements télévisés de l’année.

Désormais, remettre ensemble Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer n’aura pas été facile, notamment en termes de liés à vos honoraires.

Et c’est que la cache des acteurs sous n’est pas, justement, plus dans une réunion comme celle-ci, très attendue par le public, car ‘Friends’ est la série qui a marqué toute une génération, étant la sitcom la plus emblématique des années 90.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, chacun des six artistes a été payé entre 2,4 et 3 millions de dollars.

Photo: hbo

Ce n’est pas vraiment un chiffre stratosphérique comparé à ce que les six ont fait depuis la neuvième saison. De ce lot d’épisodes, les six ont pu recevoir un million de dollars par épisode. Considérant qu’il ne s’agit que d’une spéciale complète (chaque saison comptait entre 18 et 25 épisodes), le résultat est plus que rentable pour WarnerMedia.

La chose curieuse et ce qui a renforcé l’union des protagonistes, c’est que, dès la deuxième saison, ils se sont joints dans une sorte de mini-union pour exigez que les six facturent toujours la même chose. Dans la première saison, tous les six ont gagné 22 500 $ par épisode.

En revanche, à partir de la sixième saison, les six ont négocié pour recevoir une partie des bénéfices de la série tirés de sa diffusion et de ses rediffusions, ce qui signifie que, annuellement, ils reçoivent 20 millions de dollars chacun pour les rediffusions de sitcom sur les chaînes thématiques, chaînes payantes ou plateformes, soit l’équivalent de 2% des revenus de WarnerMedia issus de ces rediffusions.

Et est-ce que Amis ce n’est pas seulement une machine génératrice de nostalgie, mais suit également être une source inépuisable de dividendes.

Source: Excelsior